Ict: al via Thauma, la prima app pensata per i ceo delle pmi

Roma, 26 ott. (Labitalia) - In uno scenario globale sempre più complesso e competitivo, in cui dominare l?ingente mole di informazioni diventa un asset indispensabile per il futuro e l?evoluzione delle aziende, nasce Thauma, il primo assistente digitale di business management con design e user experience Pininfarina e tecnologia Microsoft che semplifica la vita dei ceo delle piccole e medie imprese. ?Thauma è la prima applicazione che aiuta il ceo a governare agevolmente la propria azienda e lo fa portando conoscenza nuova, tale da generare meraviglia. ?Thauma? in greco antico significa proprio questo: la sensazione di meraviglia che deriva dalla scoperta, dalla conoscenza nuova?, afferma Massimiliano Oleotto, managing director di Thauma.

Thauma, frutto di uno sviluppo lungo due anni, è un software unico al mondo che lavora in piena sinergia con i sistemi Erp delle aziende: raccoglie tutti dati, li elabora in tempo reale attraverso l?intelligenza artificiale e restituisce, attraverso una dashboard estremamente intuitiva disegnata da Pininfarina, oltre 300 Kpi aziendali, quegli indicatori che riflettono i fattori critici di successo dell?azienda e che permettono di misurare i risultati conseguiti.

Per l?amministratore delegato questo significa avere, in ogni momento, in ogni luogo e in poco tempo, il timone della propria azienda in un palmo di mano, con la possibilità di consultare i dati di andamento aziendale, estrapolando quelli più significativi e confrontandoli con quelli dei competitors.

?Che si tratti di un?automobile o di un?architettura, in Pininfarina abbiamo sempre posto l?uomo al centro, con l?obiettivo di migliorarne la vita. Lo stesso principio ci ha guidati nello sviluppo del design di Thauma, un?applicazione pensata intorno alle reali esigenze del ceo della piccola e media impresa. Si tratta del nostro primo progetto di design interamente digitale che combina le nostre competenze di user experience e visual design, di cui andiamo estremamente orgogliosi?, afferma Silvio Pietro Angori, ceo Pininfarina. La semplicità di utilizzo e la conoscenza incorporata portano ad un risultato di grande valore: uno strumento che non esiste sul mercato e che definisce una nuova categoria di software: la digital performance intelligence. Se ne sono accorti anche in Microsoft, partner i cui Erp (Microsoft Navision e Business Central) sono compatibili con il modulo Thauma. Non solo, la tecnologia del loro cloud Azure permette di salvare i dati raccolti da Thauma in estrema sicurezza.

?Ci sono tecnologie e competenze specifiche che spesso non sono disponibili nelle piccole medie imprese. È qui che Thauma entra in gioco, superando questa difficoltà e offrendo al ceo uno strumento unico, semplice nell?utilizzo e intuitivo che abbrevia i tempi decisionali e che gli consente di essere più competitivo e produttivo. Thauma lavora in stretta sinergia con i sistemi Microsoft per portare in mano all?imprenditore quello che è il potere del dato, elaborato nel cloud, attraverso gli algoritmi di intelligenza artificiale?, commenta Giacomo Frizzarin, leader di Microsoft Italia nel rapporto con le pmi italiane.

Thauma è una piattaforma orgogliosamente made in italy che incorpora business intelligence, erp, servizi cloud ed intelligenza artificiale. Nasce dall?esperienza di Kauri (ex Corvallis), azienda leader nello sviluppo di servizi digitali a sostegno delle imprese, potenziata dal contributo di partner leader dei propri settori come Pininfarina e Microsoft, e collaborazioni strategiche, tra cui l?Università di Bolzano e Fraunhofer Italia. La sede della società è a Bolzano presso il Noi Techpark, un centro di eccellenza unico e dinamico dove si incontrano imprese, imprenditori, start up, università e centri di ricerca.