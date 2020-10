Ict: arriva l'Intranet Italia Day 2020 per riflettere sul digital workplace

Roma, 21 ott. (Labitalia) - La situazione che stiamo vivendo, a livello sanitario, lavorativo ed economico, è davvero senza precedenti e richiede la ricerca di nuove modalità di relazionarci con gli altri, personalmente e professionalmente. Ed è per questo che anche Intranet Italia Day 2020, dopo le due precedenti edizioni di grande successo, quest’anno sarà prima online (con l’edizione speciale di questo mese di ottobre 2020) e una seconda (ad aprile 2021) dal vivo. Un’intera giornata dedicata ai Digital Workplace, in programma domani, 22 ottobre, che riunisce i maggiori esperti del settore e la community dei professionisti Hr, It e Marketing & Communication per aggiornarsi e confrontarsi sulle best practice e sui trend, nazionali e internazionali.

Intranet Italia day/online, però, non è un semplice webinar ma un vero e proprio evento virtuale con momenti di interazione, workshop tematici e keynote dei più grandi esperti italiani e internazionali sul tema Intranet e digital workplace.

“Quello che è accaduto nei mesi scorsi - dichiara Marcello Ricotti, Ceo del Gruppo Ariadne Digital, società di design e engineering specializzata nella realizzazione di sistemi digitali evoluti e promotrice dell’evento Intranet Italia Day - ha obbligato tutte le aziende, di qualunque dimensione e settore, a cambiare completamente il proprio modo di lavorare e di comunicare con i propri dipendenti e collaboratori. Quasi da un giorno all’altro, infatti, abbiamo dovuto chiudere i nostri uffici fisici e spostare tutta l’operatività in modalità smart working. Una situazione che ha messo in evidenza quanto sia indispensabile, soprattutto durante un’emergenza come quella generata dal Covid-19, avere una piattaforma adeguata, sicura e performante per non compromettere la continuità del business”.

Non dimentichiamo, infatti, che progettare Intranet davvero efficaci non coinvolge solo l’aspetto tecnologico, di design o di produzione di contenuti. Ma si tratta di un lavoro estremamente complesso, fatto dall’insieme di tutti questi elementi. E, naturalmente, da quello più importante che spesso tendiamo a sottovalutare: la persona. Attraverso una Intranet non si scambiano solo informazioni, si rendono i collaboratori più attivi, più indipendenti e più coinvolti e questo ovviamente si riflette anche sulle performance e sul business, soprattutto in un momento particolare come quello attuale.

Anche quest’anno, inoltre, sarà assegnato l'Intranet Italia Champions (Iic), il riconoscimento annuale alle aziende che hanno implementato sulla propria Intranet un'iniziativa, un contenuto, una funzionalità innovativa e di successo per l'azienda e per i dipendenti. Una giuria di esperti, italiani e internazionali, ha valutato e premierà i migliori durante l’evento.

Ma come progettare Intranet che lasciano davvero il segno? Ecco i consigli di Ariadne Digital. -Optare per un design collaborativo: le Intranet vanno disegnate coinvolgendo tutta l’azienda, perché solo in questo modo saranno davvero utili. Lavorare con i dipendenti significa sia ascoltarli, sia coinvolgerli in modo organizzato nei vari momenti del processo di design. -Selezionare i contenuti in modo che possano davvero essere utili ai collaboratori: no a corporate news a pioggia e no a iniziative calate dall’alto. Preferire, invece, informazioni, contenuti e servizi che supportino davvero il lavoro quotidiano. -Fare della raggiungibilità il vero valore aggiunto: un’Intranet davvero efficace deve poter essere usata con qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La partita si gioca tra Intranet, app e altre soluzioni ibride.