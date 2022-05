Ict: Intranet Italia Champions, assegnati i premi 2021

Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Agos, Atlantic Technologies, Ferroli, Poste Italiane, Unipol e WeBuild: sono queste le sei aziende vincitrici di Intranet Italia Champions, la competizione, unica in Italia, che premia le migliori intranet e i migliori digital workplace, strumenti ormai indispensabili per ogni moderna azienda. La giuria di esperti ha selezionato i progetti che si sono distinti per innovazione delle soluzioni, qualità dei contenuti e design. Giunto nel 2022 alla terza edizione, Intranet Italia Champions è il riconoscimento per le aziende che, nel corso del 2021, hanno ideato, disegnato e realizzato progetti intranet con impatti significativi sulle attività delle organizzazioni e le loro persone. Iic è un?iniziativa di Intranet Management, società parte del Gruppo Ariadne.

Alessandra Mazzei e Marco Stancati sono gli esperti di comunicazione d?impresa che hanno affiancato il board di Intranet Italia Day e l?ideatore del Premio, Giacomo Mason, valutando con attenzione una rosa di candidature, dal punto di vista dell?innovatività dell?idea, della capacità di rispondere ai bisogni dei dipendenti, della qualità nel design, del coinvolgimento delle risorse e dei risultati ottenuti.

?Gli ultimi 2 anni di pandemia - sostiene Giacomo Mason - hanno confermato che la comunicazione interna digitale è vitale per la sopravvivenza di ogni azienda. Il filo conduttore che lega tutti i lavori che abbiamo visionato è rappresentato dalla volontà di facilitare la comunicazione, tenere ingaggiati i colleghi, semplificare i processi e rendere più facile la gestione dei task quotidiani di ciascuno?.