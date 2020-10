Ict: nasce Getfy, l’App gratuita che mette in contatto esercenti e clienti

Roma, 27 ott. (Labitalia) - Cesare Vicentini e Davide Sardei, giovani talenti under 30 del mondo imprenditoriale italiano, presentano ufficialmente Getfy (www.getfy.it/), il primo aggregatore di servizi smart che permette di creare un canale di comunicazione diretto tra negoziante e consumatore. Grazie a Getfy, è possibile fare e ricevere ordini di take away o al tavolo, sfruttare il menu digitale, chiamare il cameriere e pagare direttamente dal proprio smartphone. Getfy, disponibile per Android e iOS, è nata con l’intento di supportare il mondo della ristorazione, ma si declina perfettamente a qualsiasi tipo di attività commerciale. A causa dell’emergenza sanitaria, il mondo della ristorazione ha dovuto rapidamente adeguarsi mettendo a disposizione dei propri clienti una serie di strumenti digitali. Ad oggi, infatti, sono disponibili più applicazioni per ogni esigenza: da quelle per la gestione del locale a quelle per ordinare cibo a domicilio oppure prenotare un tavolo.

Per tutto esiste un’App ma sia clienti che esercenti devono utilizzarne più di una per ogni scopo. Getfy permette, attraverso un’unica piattaforma, di consultare il menù in formato digitale, ordinare in take away, delivery o anche al tavolo. Per sfruttare i vantaggi dell’App è sufficiente inquadrare il QRCode o scannerizzare il tag Nfc all’interno del locale o direttamente al tavolo e a questo punto scegliere di che servizi si vuole usufruire. Il progetto nasce dall’idea di due giovani talenti vicentini, Cesare Vicentini e Davide Sardei (rispettivamente 27 anni e 25 anni), che hanno voluto snellire il processo di ordinazione e ritiro degli alimenti. Tuttavia, ad oggi, a soli pochi mesi dall’arrivo sul mercato, l’App ha coinvolto anche il mondo delle discoteche e dei locali notturni.

L’App consente ai consumatori di ordinare il cibo - ad esempio se si pensa al comparto food - comodamente a casa o al tavolo, evitando quindi contatti diretti e prevenendo il contagio da Coronavirus. Getfy può risultare particolarmente utile per i lavoratori in pausa pranzo, che solitamente hanno poco tempo a disposizione per consumare un pasto completo e che quindi, con l’App, possono portarsi avanti ordinando dal proprio smartphone prima ancora di essere arrivati al ristorante, ma anche per coloro che ordinano un tavolo al ristorante e vogliono chiedere direttamente al cameriere ulteriori aggiunte, come ad esempio un seggiolino per bambini o indicare la presenza di una persona vegetariana o con allergeni. Anche nei locali notturni l’App si sta rapidamente sviluppando come strumento anti contagio, in quanto permette di prenotare con anticipo la propria presenza a un determinato evento, e fare ordinazioni senza doversi alzare e creare assembramenti al bancone.

Getfy mette a disposizione dell’esercente uno strumento in grado di far crescere il fatturato del proprio esercizio commerciale, ad esempio grazie alla suddivisione delle ordinazioni per fascia oraria, con limite massimo di clienti ordinanti, e senza avere così sovrapposizioni di ordini o ritardi di evasione. Inoltre, grazie alle funzioni di Up Selling, sarà possibile consigliare una birra artigianale, piuttosto che un dolce fatto in casa, da poter abbinare alla pizza ordinata. La versatilità delle funzioni di Getfy è volta a non vincolare l’esercente all’utilizzo di tutti i moduli presenti, bensì solo a quelli di proprio interesse. Con l’applicazione ogni esercente può tenere traccia e monitorare i propri consumi, sapendo perfettamente e in qualsiasi momento quanta materia prima consuma e quali sono i giorni o i gli orari più profittevoli. Per gli esercenti, Getfy include un’App gestionale per monitorare tutte le attività del locale, anche comodamente da remoto.

E’ ad esempio possibile accettare le ordinazioni o aggiungerne di nuove, visualizzare i tavoli disponibili e occupati e lo stato degli ordini, consultare le notifiche e le richieste dei clienti e gestire il magazzino. Ogni esercente può configurare il profilo del proprio locale, dall’immagine al menù digitale, impostare i costi di consegna o qualsiasi ulteriore indicazione voglia comunicare alla clientela. “Abbiamo sviluppato Getfy perché sappiamo quanto il mondo delle App sia intuitivo e pratico, ma al tempo stesso ci siamo resi conto di come mancasse sul mercato un’applicazione che, attraverso un’unica piattaforma, potesse rispondere alle esigenze di consumatori ed esercenti", raccontano Cesare e Davide, i due founder di Getfy.

"Ad oggi, il riscontro che stiamo ottenendo è incredibilmente positivo e in soli pochi mesi di attività siamo già arrivati a lavorare con svariate centinaia di realtà, dalla pizzeria al sushi bar, andando così a confermare la piena versatilità ed adattabilità del sistema Getfy. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgerne ulteriori 1.000 entro la fine del 2020, andando a toccare tutti quei settori merceologici, come i locali notturni, i bar ma anche alimentari e negozi online, che siamo sicuri possano trovare in Getfy un vero e proprio alleato per il proprio business”, concludono.