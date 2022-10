Il music designer Antonio Nasca sale in cattedra

(Roma, 30/9/22) - Alla prestigiosa Fashion Manager Academy di Laura Pieralisi, l?imprenditore insegnerà come diventare un event planner

Roma, 30 settembre 2022. Che Antonio Nasca sia un professionista dei matrimoni dal curriculum invidiabile non è certo una novità, d'altronde è stato premiato per ben due volte all?Italian Wedding Awards come Migliore Intrattenimento Musicale. Non tutti però sanno che da diversi anni l?imprenditore svolge anche il ruolo di docente nell?ambito della formazione professionale e, dal prossimo dicembre, entrerà addirittura nel team della prestigiosa Fashion Manager Academy di Laura Pieralisi, designer e consulente d?immagine Atelier Miriam Pieralisi, che così commenta la nuova collaborazione: ?I docenti che terranno il corso di Event Planning all?Accademia sono stati selezionati per la loro esperienza e professionalità. Fra questi c?è anche il Maestro Antonio Nasca, per cui nutro profonda stima, il quale approfondirà argomenti legati all?importanza della selezione musicale ma anche aspetti pratici correlati alla gestione burocratica di un evento, come per esempio gli obblighi SIAE?. Il contributo del docente Antonio Nasca, con un?esperienza ventennale come music designer, sarà dunque fondamentale per gli studenti, che seguiranno un modulo dedicato al tema specifico dei ?Servizi Musicali?.

Pianista, compositore, art director e music designer, dal lontano 2003 Nasca è alla guida de ?La Semicroma Weddings & Events?, agenzia specializzata in progettazione musicale nell?ambito di eventi privati e corporate, che si distingue nel panorama nazionale per l?organizzazione di matrimoni da favola. ?Oggi i matrimoni sono vissuti come degli ?spettacoli? in cui la location funge da cornice di una vera e propria performance che deve necessariamente appagare i cinque sensi: gusto, olfatto, vista, tatto e soprattutto udito. È questa una regola aurea da cui non si sfugge, ma non dimentichiamoci che la potenza della musica è ineguagliabile rispetto a tutti gli altri ingredienti in quanto è la componente fondamentale per la buona riuscita di un evento?, dichiara Nasca.

I matrimoni si sono evoluti negli anni, trasformandosi in sorprendenti esperienze immersive fatte di emozioni, luci e suoni per gli invitati e per gli sposi, ed è per questo che le giovani coppie che si apprestano a celebrare le loro nozze, avvertono sempre più l?esigenza di un supporto da parte di professionisti del settore come Antonio Nasca che, con competenza ed originalità, realizza matrimoni ?tailor made? destinati a rimanere impressi nella memoria degli ospiti, eventi unici e irripetibili dove la musica regna sovrana e non delude mai.

?La musica dipende senz?altro dalla tipologia di evento, dalla location ma anche dal tema e dal pubblico. Bisogna però evidenziare che per il fortissimo impatto emozionale che ha sugli ospiti, la musica non fa mai da sfondo generico, ma come nel mondo del cinema, rappresenta lo strumento che può stravolgere un evento?, aggiunge la Pieralisi.

Il corso di Event Planning promosso dalla Fashion Manager Academy della Pieralisi, a cui parteciperà in qualità di docente anche il music designer de La Semicroma Wedding & Event, mira a formare veri e propri imprenditori del settore, dando loro tutti gli strumenti necessari per progettare e realizzare eventi impeccabili. La selezione delle materie che caratterizzano il percorso in Event Planning della Pieralisi, rende assai innovativa l?offerta formativa rispetto ai tradizionali corsi professionali proposti nello stesso ambito, in quanto prevede l?apprendimento di nozioni differenzianti e variegate che garantiscono un ampio bagaglio di competenze per i futuri Event Planner. ?La figura dell?event planner non è da intendersi come quella di un ?organizzatore tuttologo? che si occupa di ogni dettaglio: banqueting, musica, allestimento floreale. Al contrario, l?event planner è un ponte fra il cliente e i fornitori dell?evento e la sua professionalità sta proprio nell?individuare il fornitore più adatto alle esigenze specifiche del committente. È per questo motivo che i docenti del corso sono direttamente i fornitori degli eventi, il cui compito da docenti sarà quello di illustrare caratteristiche della loro professione e servizi da loro offerti e di conseguenza la modalità di collaborazione più adeguata?, conclude la stilista della celebre casa di moda Myriam Pieralisi.

Come si evince anche dal sito della Fashion Manager Academy romana, https://www.fashionmanageracademy.it/corsi-di-formazione-in-event-planning-a-roma.html, l?organizzatore di eventi è una figura necessaria e fondamentale per far sì che tutti i fornitori coinvolti nella realizzazione del matrimonio o più un generale di un evento, dialoghino e operino in armonia. Se a ciò si aggiunge poi la consapevolezza che è soprattutto la musica a fare la vera differenza, certamente l?esperienza di Antonio Nasca e l?eccellenza dei servizi offerti da Semicroma Wedding & Event rappresenteranno per gli studenti della Fashion Manager Academy uno straordinario valore aggiunto per la loro formazione professionale.



https://lasemicromaweddings.com/





https://www.fashionmanageracademy.it/corsi-di-formazione-in-event-planning-a-roma.html