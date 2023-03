Illiano (Magnaghi Aeronautica): 'Personalizzare bisogni dipendenti'

Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "In azienda è necessario personalizzare i diversi bisogni dei dipendenti e coinvolgere il business a partire dalla selezione, in modo da corresponsabilizzare la persona nei processi aziendali". A dirlo oggi Anna Illiano, chief transformation and people officer, executive group director Magnaghi Aeronautica, intervenendo alla terza edizione del Forum talent acquisition di Comunicazione Italiana, l?appuntamento italiano del Digital recruiting e dell?employer branding. L?evento è organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con l?Associazione For Human Community e vede la partecipazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner e di CleverConnect, nCore Hr, Risorse e Tutored in qualità di Partner.

"Il tema delle grandi dimissioni - spiega - è un fenomeno che abbiamo conosciuto con la pandema. Nel nostro settore non abbiamo conosciuto questa situazione anche se bisogna essere pronti a dare risposte diverse alla persona che presenta delle esigenze"

"Abbiamo creato - ricorda - un processo che va dal primo contatto fino alla vita in azienda. Nel momento in cui si accoglie un nuovo dipendente gli si mette a disposizione gli strumenti necessari: coach interno che li accompagna, le informazioni necessarie, un riferimento in tutte le funzioni organizzative. Inoltre nel primo anno i neo assunti non sono affidati a un'unica direzione, ma ruotano conoscendo velocemente l'organizzazione e i meccanismo interni per poi venire indirizzati verso la posizione più giusta".