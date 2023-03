Illycaffè: a Cristina Scocchia benemerenza Filo di Seta da Associazione 'Cinzia Vitale' Onlus di Trieste

Trieste, 24 mar. (Labitalia) - L'Associazione culturale 'Cinzia Vitale' Onlus di Trieste ha conferito la benemerenza Filo di Seta a Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. Il riconoscimento è stato consegnato ieri sera nel capoluogo giuliano in occasione del Gran Galà di Primavera, l?appuntamento annuale durante il quale l?associazione riunisce e premia personalità ed enti che, con opere di riconosciuto valore, si sono distinti in attività di promozione, difesa, diffusione e costruzione di una comune cultura dei valori.

?Ringrazio l?associazione culturale Cinzia Vitale e il suo presidente Roberto Vitale, per avermi insignito della benemerenza Filo di Seta per il mio impegno a favore della meritocrazia e dell?inclusività. Sono orgogliosa di ricevere questo riconoscimento da un?associazione che è in prima linea per favorire la promozione della persona umana e il benessere dei giovani e delle loro famiglie attraverso lo sviluppo e la cultura in tutte le sue diverse manifestazioni", ha commentato Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè.

Cristina Scocchia nel suo percorso professionale ha sempre sostenuto l?importanza del ruolo sociale delle imprese e la necessità di costruire un modello culturale positivo attraverso una leadership dall?assetto valoriale forte, dove il merito, l?inclusione e la responsabilità sociale e ambientale rivestono un ruolo fondamentale nella gestione del business.