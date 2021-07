Immobili: con Casacash l'instant buyer di quartiere sbarca a Milano

Milano, 27 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Nato al di là dell'Atlantico, il fenomeno dell'Instant Buyer (o iBuyer) trova spazio anche in Italia. La figura dell'investitore immobiliare su scala industriale si fa largo in un mercato eterogeneo come quello del Bel Paese, ben lontano dallo stereotipo di quell'America delle villette con giardino e vialetto che ha fatto la fortuna di grandi Instant Buyer come Opendoor (oggi valutato quasi 8 miliardi di dollari). Casacash, brand di Inchome Trading srl, pur adottando il modello industriale dei grandi operatori, ha scelto di lavorare su specifici quartieri di Milano, caratterizzati per le potenzialità di sviluppo e per la forte dinamicità nel numero di transazioni. Per rendere il modello sostenibile, pur utilizzando quella tecnologia valutativa indispensabile per processare decine di proposte ogni giorno, Casacash si avvale di una fitta rete di collaboratori, agenti immobiliari qualificati. Questo ha permesso l'acquisizione di 62 immobili per un investimento di 15,8 milioni di euro in pochi mesi di attività.

Casacash nasce grazie all'apporto di capitali privati ed è gestita da un management con un forte background nell'ambito immobiliare, finanziario/creditizio e assicurativo. Per chi vende casa - ma anche interi stabili o uffici con possibilità di cambio di destinazione d'uso - l'accesso al servizio è veloce e trasparente. Entro 24 ore dal primo contatto viene eseguito il sopralluogo e nelle successive 48 ore viene presentata l'offerta. Il proprietario riceve il saldo del prezzo entro 30 giorni o salvo sue diverse necessità, tempo dimezzato rispetto ai 56 giorni di media necessari per la vendita di un immobile a Milano.

Laila de Berto, Ceo della società, afferma: "Il modello adottato si distingue per una forte localizzazione del progetto, nei quartieri di Milano che valutiamo come ad alto potenziale e in sinergia con una community elitaria di agenti immobiliari che hanno compreso l'opportunità e ai quali riserviamo le più alte commissioni di mercato oltre a un loyalty program entusiasmante. Inoltre, grazie a un'esclusiva collaborazione con Axa Partners e Aon Reinsurance Italia Spa, proteggiamo la capacità reddituale, il tenore di vita e la salute di chi ci vende casa, anche dopo la transazione, attraverso tutele i cui costi restano a nostro carico, in un'ottica di responsabilità sociale dell'impresa". L'obiettivo triennale di Casacash è quello di gestire acquisizioni per 150 milioni di euro grazie all'ingresso di nuovi soci/investitori. "I modesti rendimenti dei mercati finanziari stanno spingendo molti investitori privati a scegliere l'immobiliare come approdo sicuro per il loro patrimonio. Da parte nostra, stiamo valutando con responsabilità l'ingresso di nuovi soci/investitori perché vogliamo che Casacash cresca con la giusta progressione, all'insegna di una credibilità ed un'affidabilità provate dai fatti", dichiara Marco Galliena, presidente della società.