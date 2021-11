Immobili: nasce Home&Hotel Academy Milano, forme professionisti dell’home staging

Milano, 19 nov. (Labitalia) - Vuoi scoprire come trasformare il tuo giardino in un'oasi di pace e accogliere i tuoi ospiti secondo le impeccabili regole del Galateo? O come utilizzare le principali tecniche fotografiche per valorizzare al meglio il tuo hotel? Per questo e molto altro nasce Home&Hotel Academy Milano, prima scuola italiana di alta formazione, fondata da Early Birds Adv e Cosetta Pizzeghello per accompagnare professionisti del settore immobiliare e turistico e appassionati nel mercato dell'home staging.

Secondi i dati di mercato, nel post pandemia il tempo medio di vendita di un immobile è salito da 212 a 228 giorni, anche i settori delle locazioni e delle strutture ricettive hanno subito ingenti perdite con inevitabili ripercussioni sul fronte dell'occupazione. Esiste, però, un valido strumento per vendere e affittare o valorizzare il proprio immobile da un punto di vista turistico in tempi ridotti e con un potenziale economico maggiore: si chiama home staging, e consiste nel 'rifare il look alle abitazioni' con interventi temporanei, allestendo gli spazi in modo da 'fare subito colpo' su potenziali acquirenti, locatari o turisti in cerca di un alloggio. Un piccolo investimento che dà grandi risultati: secondo un'analisi dei dati emerge, infatti, che dopo un intervento di home staging, una casa viene venduta in media in soli 46 giorni.

Il dato complessivo del venduto dopo un intervento di valorizzazione immobiliare è del 97% e, indicatore estremamente significativo, lo sconto medio risulta solo del 4%, a fronte del 10,9% della media italiana. Nel settore degli affitti a medio e lungo termine, inoltre, è emerso un aumento del canone annuo pari al 10% e una media di tempistica di affitto pari a 10 giorni, per le locazioni turistiche extra alberghiere, invece, si è registrato un aumento del prezzo di locazione del 20% e un incremento del tasso di occupazione medio del 30%.

"I nostri corsi di formazione rappresentano un'opportunità per posizionarsi in un mercato ancora scarsamente presidiato e costituiscono una grande occasione sia per la nascita di figure professionali, che saranno sempre più richieste in un mercato come quello dell'home staging in continua espansione, sia per professionisti e appassionati che vogliono migliorare l'immagine delle proprie strutture e comunicarla al meglio attraverso gli strumenti digitali. Home&Hotel Academy Milano nasce proprio per creare una rete tra home stager, player del real estate e del turismo; sebbene la situazione pandemica che stiamo vivendo abbia dato un duro colpo al settore turistico, la bellezza dell'Italia, che attrae così tanti visitatori da tutto il mondo, è ancora lì, pronta per stupirli ancora una volta. La ripresa che è già iniziata rappresenta l'occasione per molti alberghi di rinnovarsi e attirare così l'attenzione del cliente. Ecco perché chi opera nel settore dello staging può essere protagonista di questa rinascita", dichiara Eleonora Francesca Grotto, Creative director di Home&Hotel Academy.

Home&Hotel Academy nasce da questa esigenza di mercato ed è la prima scuola in Italia interamente specializzata in questo settore. E già da novembre parte con un calendario fitto di corsi estremamente pratici per formare figure ricercatissime nel mercato attuale post-pandemia.

Il corso 'Piante Terrazze e Giardini"', in programma il 26 novembre, alle 9:00, a Como, presso Fondazione Minoprio - Villa Raimondi, nasce come guida pratica per realizzare, gestire e curare un piccolo balcone, un grande terrazzo o un giardino. Infatti, mai come in questo momento storico gli spazi esterni sono diventati indispensabili per la nostra forma fisica e psichica, oltre che per valorizzare, ingentilire, ed arricchire l'abitazione annessa. Il corso 'Galateo e l'arte del ricevere', invece è in programma il 30 novembre, alle 10:00, a Torino, in via Cibrario 23, e fornirà consigli di comportamento e informazioni sull'arte dell'accoglienza per non commettere errori quando si ricevono ospiti a casa, dall'invito e la tipologia di menù da realizzare, a come apparecchiare la tavola, servire e sparecchiare.