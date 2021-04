Immobili: Rubin (Josas),'ora il momento per cercare location, prezzi convenienti'

Roma, 27 apr. (Labitalia) - "Secondo le nostre previsioni, la vera e propria ripresa avverrà dopo l'estate perciò quello che consigliamo è di cercare oggi la location più adatta alla propria attività, al fine di beneficiare di un prezzo alquanto conveniente". Lo spiega Raffaele Rubin, fondatore di Josas Immobiliare, esperto di immobili commerciali. "Quando i contagi inizieranno a scendere e, parallelamente, il numero dei vaccinati salirà, i proprietari rialzeranno i prezzi degli affitti, i quali si riassesteranno lentamente sui livelli pre-Covid. I conduttori si troveranno presto, quindi, a riaffrontare delle trattative in salita", aggiunge.

"Quello che noi stiamo facendo, e che suggeriamo, è concludere degli accordi adesso, fase in cui ancora si possono definire contratti a costi contenuti e capaci, al contempo, di accontentare sia i conduttori che i proprietari, con consegna della location fra due o tre mesi", osserva Rubin. Il real estate resta un segmento su cui investire e a vincere saranno coloro che sapranno interpretare i nuovi bisogni della società, non dimenticando che in questo anno di difficoltà c'è stata una domanda rimasta 'repressa', che invita quindi a sfruttare l'effetto-rimbalzo sia nel settore dei consumi che in quello dei servizi. Dando uno sguardo al panorama internazionale - secondo Rubin - Londra si conferma il centro dello shopping europeo da cui partiranno tutte le nuove mode.

"Con le riaperture è verosimile pensare che si ricrei entusiasmo intorno al mondo del tessile; da oggi fino a dicembre assisteremo a una progressiva risalita e le aziende cominceranno sempre più ad interessarsi alle location. Vi è anche molto 'turnover' e tanti di quei brand che hanno recentemente chiuso i propri negozi nei centri storici, probabilmente in autunno, si riaffacceranno sul mercato per non perdere l'occasione di essere tra gli attori della ripresa economica del Paese", conclude.