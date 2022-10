Imprese: al via percorsi di certificazione per i manager Federmanager e Andaf

Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - È stata illustrata oggi l?intesa tra Federmanager e Andaf che consentirà ai manager iscritti alle rispettive organizzazioni di accedere a corsi di certificazione delle competenze professionali più richieste dal mercato. L?iniziativa mira a irrobustire il percorso di crescita di figure come Cfo, manager per la sostenibilità, direttori di reti di imprese, export manager, esperti di mercati energetici e molte altre.

A presentare i servizi di formazione e certificazione è stato il presidente di Federmanager e Cida, Stefano Cuzzilla, dal palco del Congresso nazionale Andaf in corso a Capri.

"Sono felice di poter inaugurare l?avvio di una collaborazione stretta prima dell?estate e che ora permette ai manager di accedere a piani di sviluppo delle proprie competenze in linea con i fabbisogni del mondo produttivo", dichiara Cuzzilla. "Il valore di questa operazione è anche collettivo, non solo individuale per il collega che mi auguro voglia intraprendere la sfida della certificazione. Ci sono vantaggi per il sistema impresa, che deve rafforzarsi sul lato competenze manageriali per affrontare un momento storico così volubile e programmare una ripresa durevole", aggiunge.