Imprese: Amorim Cork Italia, bilancio in continua crescita con fatturato +6,5% nel 2022

Roma, 20 feb. (Adnkronos/Labitalia) - A inizio 2023 Amorim Cork Italia, filiale italiana con sede a Conegliano (Treviso) del Gruppo Amorim, prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, fa i conti con una serie di conferme in fatto di investimenti operati nei complessi anni precedenti. Il 2022, infatti, ha chiuso con 75.106.000 di euro di fatturato, ovvero con un incremento del 6,5% rispetto al 2021. Numeri in crescita, equivalenti a 667 milioni di tappi venduti a 3.800 cantine in tutta Italia. Un successo che riconosce l?avanguardia scientifica e la qualità della produzione della leader di settore, oltre al valore delle persone: Amorim Cork Italia conta ben 75 dipendenti e 50 agenti.

Tra i principali sviluppi aziendali, l?avvio di un ampliamento dell?area industriale sta portando Amorim da una superficie di 3.800 mq a 8.000 mq a fine 2024. Un investimento di 6,5 milioni di euro, dalla visione a lungo termine, visto che l?intento è passare da 1,2 milioni a 1,8 milioni di pezzi realizzati ogni giorno. Aumentano così anche le opportunità lavorative, poiché a regime saranno almeno una decina le persone da inserire.

Ulteriore investimento, legato alle risorse umane, è quello che vede Amorim Cork Italia impegnata per evolversi a tutti gli effetti in un?Organizzazione positiva, conosciuta anche come Org+ o Positive Organization, grazie a uno stile manageriale che promuove una cultura aziendale basata sulla gratitudine e la realizzazione personale dei dipendenti. Tra gli obiettivi principali ci sono quelli di creare un'atmosfera proattiva e promuovere una cultura di crescita e sviluppo continuo all'interno dell'azienda. Una ancor più attenta cura delle persone che compongono la famiglia Amorim, dopo il riconoscimento Family Audit che l'azienda detiene dal 2018. In questo percorso in divenire, gli obiettivi per l?anno in corso prevedono di raggiungere la produzione di 740.000.000 tappi e le 130 tonnellate di quelli riciclati per non far mai mancare lo sguardo attento alla sostenibilità, tipico della filosofia aziendale.