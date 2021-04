Imprese: Associazione Next-Procter & gamble, ecco 'Aula 162' a Marcianise

Caserta, 23 apr. (Labitalia) - Una risposta di sistema alla crisi sociale, con il crollo dell'occupazione e il boom della disoccupazione. E' l'obiettivo dell'impegno dell'associazione Next che, con il supporto di Procter & Gamble, propone una risposta di sistema alla crisi sociale attraverso il progetto 'Aula 162', un programma che organizza percorsi di formazione gratuita per riqualificare persone in difficoltà e inserirle in aziende che hanno bisogno di manodopera. E' stato presentato a Caserta, nella biblioteca diocesana alla presenza delle autorità locali: Pietro Lagnese, vescovo di Caserta, Carlo Marino, sindaco di Caserta, Giorgio Magliocca, presidente della Provincia, Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale Campania, Beniamino Schiavone - Presidente Unione Industriali e Tommaso De Simone - Presidente della Camera di Commercio, un corso di formazione per addetti alla logistica, rivolto a persone senza occupazione selezionate da Caritas Caserta, partner territoriale dell'iniziativa.

"In questo momento di grande prova, nel quale vediamo decisamente aumentati i poveri che bussano alle nostre porte e assistiamo alla nascita di nuove povertà, provocate appunto dalla pandemia, il progetto che vede la luce in questi giorni nella nostra diocesi è certamente inviato dalla Divina Provvidenza. Si tratta di un progetto certamente di grande utilità per la collettività perché favorisce l'incontro tra imprese alla ricerca di personale qualificato e soggetti deboli che, attraverso i corsi, verranno riqualificati e formati al lavoro che dovranno svolgere. Saranno avviate ai corsi principalmente persone che hanno perso il lavoro per l'emergenza Covid, giovani che hanno abbandonato la scuola e che quindi non sono in possesso di una qualifica che permetta loro di affacciarsi al mondo del lavoro, donne vittime di violenza, rifugiati e migranti", sostiene Don Antonello Giannotti, direttore della Caritas Diocesana.

Il modello, sviluppato da Associazione Next, si basa sulla creazione di una filiera di solidarietà che su Caserta vede il coinvolgimento di Randstad Italia, partner che si occuperà di erogare la formazione e aiuterà a ricollocare le persone nel mercato del lavoro, ed Eurocarrelli srl di Giuseppe Iannotta, che metterà a disposizione spazi e competenze tecniche per la formazione pratica dei partecipanti al corso. Si tratta della quarta Aula 162 avviata quest'anno in Italia come parte della collaborazione con P&G dopo le due aperte a inizio anno a Milano e una appena riattivata a Parma, che hanno portato all'inserimento lavorativo di quasi 50 persone dal lancio dell'iniziativa ad oggi.

Il progetto 'Aula 1620, annunciato a gennaio come prima azione concreta del programma di cittadinanza d'Impresa 'P&G per l'Italia', prende il nome dall'Enciclica 'Fratelli Tutti' di Papa Francesco che recita 'Non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro' ed è il principale progetto dell'Associazione Next, nata quattro anni fa a Parma, per volontà dell'operatore logistico Number1, per dare una risposta di sistema al problema sociale della disoccupazione, favorendo l'incontro virtuoso tra imprese alla ricerca di personale qualificato e soggetti svantaggiati in cerca di una collocazione lavorativa. In questi anni il modello ha dimostrato la sua efficacia, con l'inserimento di oltre 160 persone nel mercato del lavoro dal 2017 ad oggi.

"I continui progressi di Associazione Next mi rendono molto orgoglioso. Con il progetto «Aula 162», lanciato grazie anche al sostegno di P&G Italia, facciamo un deciso passo avanti, con l'apertura di un'altra aula a Marcianise (Caserta) e presto in altre città d'Italia", ha dichiarato Renzo Sartori, presidente Number1 e associazione Next. "Aula 162' è un progetto di responsabilità sociale che genera una ricaduta positiva sul territorio, ma rappresenta anche e soprattutto un reale valore aggiunto per le aziende che hanno l'opportunità di assumere risorse affidabili e qualificate, che possono anche essere formate ad hoc", ha concluso.

"Il progetto 'Aula 162' si inserisce nel programma di cittadinanza d'impresa 'P&G per l'Italia' con cui intendiamo contribuire in modo concreto a creare in Italia un futuro "sostenibile" per tutti, a livello sociale e ambientale perché nessuna persona venga lasciata indietro", ha dichiarato Riccardo Calvi, direttore comunicazione Procter & Gamble in Italia. "Con 'Aula 162', insieme all'associazione Next, affrontiamo il tema del lavoro in un momento di grande criticità per il nostro Paese. Sono particolarmente felice quindi di essere qui oggi a Caserta ad inaugurare un'aula che sorgerà a Marcianise e darà l'opportunità ad altre persone di essere reinserite nel mondo del lavoro. Ringrazio Caritas Caserta, Randstad Italia ed Eurocarrelli srl per essersi uniti a noi nell'identificare le persone che partecipano al programma e per offrirgli una opportunità nel mondo del lavoro una volta terminato il corso di formazione. Con il progetto sociale 'Aula 162' ci stiamo impegnando direttamente a generare un circolo virtuoso che coinvolga sempre più imprese in Italia con l'obiettivo di aiutare quante più persone bisognose possibile", ha concluso.