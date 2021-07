Imprese: Assocontact e Oic lanciano 'Bollino blu' per aziende affidabili

Roma, 22 lug. (Labitalia) - Nell'ambito della progettualità condivisa tra Assocontact e Oic (osservatorio imprese e consumatori), parte da oggi il progetto rating 'Azienda qualificata', un bollino blu della qualità, come ulteriore attestazione della serietà e legalità con cui operano nell'ambito del Telemarketing Legale le aziende certificate impegnate quotidianamente anche nel contrasto del telemarketing selvaggio.

L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti dopo la pubblicazione del decalogo per i consumatori e l'istituzione della camera di compensazione, e rafforza il Codice di autoregolamentazione introdotto di recente sempre da Assocontact e Oic. Studiato per riconoscere l'impegno assunto dalle aziende associate ad Assocontact che hanno avviato un percorso di adesione al modello organizzativo ed operativo, studiato appositamente per tutelare i consumatori finali, il bollino blu servirà a certificare che i contraenti abbiano adottato il codice procedurale in materia di telemarketing, che abbiano adempiuto agli obblighi formativi in materia di privacy e sicurezza sul lavoro e che non siano stati destinatari - nel biennio precedente il rilascio del rating - di sanzioni definitive inflitte dall'autorità di vigilanza e/o dall'autorità giudiziaria per condotte inerenti alla violazione dei dati e altre comportamenti dannosi per la clientela finale nonché che abbiano adottato tutta una serie di misure rafforzate di assistenza e tutela dei consumatori.

Assegnato a seguito del completamento di una audit interna studiata insieme dal mondo dei consumatori di Oic e dei contact center di Assocontact il rating, tradotto nel bollino blu che ne riconosce lo status di 'azienda qualificata', nasce anche per permettere ai consumatori di identificare un operatore che adotta un modello virtuoso seguendo regole - di comportamento e professionalità - certe e contribuendo così a creare un clima di fiducia.

"Non è una novità che tutto il nostro settore sia inviso ai consumatori, per questioni legate al comportamento e alla poca professionalità di chi opera nelle zone grigie della normativa che ci regola. Per questo motivo Assocontact ed Oic vogliono agire a tutela del consumatore e dei professionisti corretti. Lo strumento di rating che lanciamo oggi, unito al decalogo lanciato a gennaio, vanno nella giusta direzione: fare fronte comune con i consumatori, informarli sugli strumenti che hanno a disposizione per difendersi e per distinguere le aziende affidabili da quelle che non lo sono. In attesa del riassetto legislativo del comparto che promuoviamo da anni, e in anticipo con le lungaggini di politica e burocrazia", spiega Lelio Borgherese, presidente di Assocontact.

Per Raffaella Grisafi, vice presidente di Oic si tratta di "un ulteriore passaggio di un lavoro capillare e paziente, che va avanti ormai da anni e che ha visto rafforzare sempre di più la collaborazione tra il mondo consumerista e quello delle imprese di settore in una direzione comune di individuazione di regole certe, valorizzazione dei diritti dei consumatori, certezza e diffusione dell'informazione. I risultati ottenuti con l'attività di raccolta segnalazioni e l'interazione con i consumatori ha arricchito ulteriormente il processo di ascolto attivo avviato da tempo e finalizzato ad intercettare le criticità ed individuare soluzioni concrete e percorribili perché sintesi di bisogni e meccanismi di quello che è un mondo complesso in cui convergono discipline diverse ed esigenze altrettanto eterogenee. Non solo assistenza ed informazione all'utente finale ma innalzamento dei livelli di conformità aziendale dei call center quale ulteriore strumento di tutela", conclude.

Come ulteriore segno di trasparenza, Assocontact e Oic Consumatori daranno notizia del conseguimento di tutte le aziende che otterranno il rating, ma anche di quelle a cui la stessa verrà revocata a causa di irregolarità, nonché procederanno ad effettuare ogni attività necessaria di denuncia e segnalazione laddove dovessero ravvisare condotte lesive dei valori di trasparenza e correttezza per cui questi due mondi si stanno battendo da anni.