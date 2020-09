Imprese: Aton it, Giordano Romagnoli nuovo responsabile commerciale

Roma, 8 set. (Labitalia) - Giordano Romagnoli è il nuovo responsabile commerciale di Aton it, azienda specializzata nello sviluppo e applicazione di soluzioni it full service. Nato a Roma, dopo aver conseguito il diploma di maturità all’istituto tecnico Enrico Fermi entra nel 1994 in Softlab spa nella divisione amministrativa dell’azienda, per poi accedere alla divisione tecnica dopo un corso di formazione.

Grazie ad una naturale predisposizione alle relazioni pubbliche e alle vendite passa all’area commerciale, dove cresce professionalmente occupandosi nell’ultimo periodo della divisione energy, transport e utilites. Giordano Romagnoli acquisisce in breve tempo nuovi clienti, incrementando in modo significativo il fatturato. L’attenzione verso i clienti e una spiccata propensione al problem solving, gli hanno permesso di creare un rapporto di fiducia che dura da anni.

Dopo 24 anni lascia la Softlab spa per accettare una nuova sfida commerciale, in Aton it, con la voglia di mettersi in gioco e a dare il proprio contributo alla nuova azienda.