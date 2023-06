Imprese: Compagnia del vino amplia il suo portfolio

Roma, 28 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Compagnia del Vino - azienda di distribuzione vini che rappresenta alcune tra le famiglie del vino di riferimento nel panorama vitivinicolo nazionale e internazionale per storia, qualità e rappresentatività del proprio territorio di produzione - ha aggiunto una serie di prestigiose realtà nazionali e internazionali al suo portfolio. Possono contare sull?esperienza di Compagnia del Vino anche le aziende: Geoffroy, Schloss Englar, Cacchiano, Seguinot Bordet, Domaine A.Chopin, Nautilus Estate. Dall?Alto Adige alla Toscana, dalla Champagne alla Borgogna fino in Nuova Zelanda, l?azienda di distribuzione con sede a San Casciano Val di Pesa, nel Chianti Classico, è in grado così di offrire una sempre più ampia ma sempre selezionatissima gamma di etichette. Compagnia del Vino rappresenta e distribuisce oggi 16 realtà: nel 2022 il fatturato ha messo a segno +8% sul 2021 con un turnover totale che sfiora le 700 mila bottiglie.

"Queste new entry - spiega il titolare Saverio Notari - si fondono in toto con i principi cardine di Compagnia del Vino: famiglie storiche, basti citare Castello di Cacchiano che fu fondato dai Ricasoli oltre 1000 anni fa e Seguinot Bordet in Chablis dal 1590, ettari di proprietà, forte legame con il territorio, propensione ad una viticultura e prodotti di eccellenza. Dopo gli anni di consolidamento e crescita del portfolio preesistente, sentivamo l?esigenza di ampliare i nostri partner anche per presentare delle novità al mercato e offrire una proposta sempre più articolata".

Strategica per Compagnia del Vino la scelta di 'affacciarsi' alla Borgogna con due realtà della Chablis e della Cote d?Or e approfondire la gamma della Champagne con un pioniere e punto di riferimento della denominazione come la maison Geoffroy. Compagnia del Vino è stata fondata da Giancarlo Notari insieme al Marchese Piero Antinori nel 1997, ai quali si aggiunge nel gennaio 2022, la Maison Pol Roger. Guidata da Saverio Notari, figlio di Giancarlo, Compagnia del Vino si è affermata grazie a una scelta imprenditoriale precisa che è quella di rappresentare aziende a conduzione familiare accomunate da storicità, prestigio e percepite come un riferimento per il territorio di produzione.