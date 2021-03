Imprese: Federmanager presenta piattaforma 'Impatto giovani'

Roma, 11 mar. (Labitalia) - Il futuro ha bisogno di essere programmato nel presente da manager, imprenditori e professionisti competenti. Ecco perché il gruppo giovani Federmanager ha promosso, insieme ai Giovani imprenditori di Confindustria, la costituzione di 'Impatto giovani', una piattaforma che coinvolge le primarie organizzazioni di rappresentanza giovanile per discutere insieme su come incidere per la crescita del Paese.

Lunedì 15 marzo, a partire dalle ore 11, l'evento di presentazione di questa iniziativa, durante il quale saranno presentati i risultati della survey che Impatto Giovani ha rivolto a 2.230 giovani manager, imprenditori e professionisti, con l'obiettivo di rilevare la loro percezione sugli scenari futuri, anche in relazione all'utilizzo dei fondi europei. Il webinar sarà trasmesso in diretta streaming sul sito Federmanager e sulla pagina Facebook, e sarà moderato da Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente italiana del Financial times.

Interverrà il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Ad animare i lavori il presidente del Gruppo giovani di Federmanager, Renato Fontana, il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, e i rappresentanti delle altre associazioni aderenti alla piattaforma. Le associazioni che partecipano a Impatto giovani sono: Giovani imprenditori Confindustria; Giovani Imprenditori Smi-Sistema Moda Italia; Confartigianato Giovani Imprenditori; Giovani Ance-Associazione nazionale costruttori edili; Aiga -Associazione italiana giovani avvocati; Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili; Federmanager giovani; Govani di Confagricoltura-Anga; gruppo giovani-Federlegnoarredo; gruppo giovani imprenditori Confapi; Aiop giovani-Associazione italiana ospedalità privata; associazione classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni; giovani imprenditori-Federalimentare.