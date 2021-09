Imprese: Hi confilend fund, sinergia tra otto Confidi italiani

Roma, 24 set. (Labitalia) - Grazie alla sinergia tra otto tra i principali Confidi italiani, è stata siglata una partnership con Hedge Invest sgr, società di gestione del risparmio attiva da oltre 20 anni, da qualche settimana è operativo Hi confilend fund, il nuovo fondo di private debt, un veicolo di investimento alternativo chiuso e di diritto italiano, grazie al quale si conta di erogare finanziamenti per 100 milioni di euro a pmi e professionisti. Garanzia fidi Scpa (GA.fi.) è un intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del nuovo Testo Unico Bancario, presieduto da Rosario Caputo, con quasi 4.000 aziende associate e circa 250 milioni di finanziamenti bancari garantiti, è tra i principali organismi di garanzia del Paese ed è il primo Confidi ad essere operativo sulla piattaforma Hi Confilend.

Gli otto Confidi italiani aderenti, saranno promotori dei finanziamenti presso i loro associati e svolgeranno il ruolo di garanti. I finanziamenti erogati saranno di importo compreso tra i 50 e i 250 mila euro, garantiti all'80% dal singolo Confidi di riferimento e controgarantiti dal fondo centrale di garanzia per le pmi.

Una iniziativa rilevante in materia di accesso al credito per le pmi ed alternativa al canale bancario con tempi certi di erogazione contenuti in massimo due settimane. Tutte le richieste di finanziamento saranno consolidate e processate dalla piattaforma digitale Overlend, creata dalla startup innovativa Over srl, attiva dal 2019 nel digital lending, che erogherà i finanziamenti e gestirà rate e incassi. Grazie a questo strumento, gli otto Confidi aderenti, la cui distribuzione geografica copre l'intero territorio nazionale, avranno la possibilità di velocizzare la concessione del credito in modo efficiente, promuovendo e favorendo la crescita, lo sviluppo e la modernizzazione di diverse tipologie di Piccole e Medie Imprese, ma anche di Professionisti.