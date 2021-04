Imprese: in epoca covid Diversity&Inclusion genera fiducia e ricavi, +23% per brand

Milano, 12 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Le politiche aziendali di Diversity&Inclusion si confermano come un potente driver di posizionamento, distintivo anche al tempo della pandemia, con un impatto economico significativo: i brand percepiti come non inclusivi registrano un Nps (Net Promoter Score, indicatore del passaparola) negativo pari al -90,9% (con un'ulteriore riduzione di 4,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente), a fronte di un +81,2% invece per i brand percepiti come inclusivi. Ciò si ripercuote sul differenziale della crescita dei ricavi: +23% a favore di quei brand che nonostante la crisi Covid-19 sono riusciti a non interrompere il loro piano di sviluppo e il loro impegno sulla D&I. Emerge dal Diversity Brand Index 2021, progetto di ricerca volto a misurare la capacità delle aziende di sviluppare con efficacia una cultura orientata alla diversity & inclusion curato da Diversity e Focus Mgmt.

Il Diversity Brand Index 2021 sarà presentato nel corso della quarta edizione del Diversity Brand Summit, l'unico evento in Italia che riunisce e premia i brand più inclusivi, previsto mercoledì 14 aprile dalle ore 16.30 in diretta streaming su www.diversitybrandsummit.it. Per partecipare all'evento, realizzato con il patrocinio della Commissione Europea e del Comune di Milano, le aziende possono iscriversi gratuitamente su www.diversitybrandsummit.it fino a un'ora prima dell'evento.

Da una parte alcuni brand che tradizionalmente hanno fondato la relazione con il proprio target sulla dimensione fisica, hanno sofferto l'inaccessibilità degli store e degli spazi commerciali; dall'altra nell'overload informativo legato alla pandemia, vari brand non hanno avuto la forza (e la volontà) di affermare il tema della D&I, focalizzandosi su contenuti ed attività più tattici e meno strategici. Queste dinamiche hanno impattato soprattutto alcuni settori che basano sul contatto diretto la comunicazione con la clientela: nella ricerca, infatti, considerando la composizione settoriale dei primi 50 brand percepiti dal mercato come più inclusivi, rispetto allo scorso anno, perdono terreno aziende legate ai consumer services (-12 punti percentuali - p.p.), all'Fmcg (beni di largo consumo, -10 p.p.). Il retail (-2 p.p.) si conferma comunque il settore più presente (20%).

Vengono invece premiate le aziende capaci di fare comunicazione su altri canali rispetto a quelli fisici (e-commerce, infotainment, social network): tra quelle percepite come più inclusive, infatti, fanno un balzo in avanti rispetto allo scorso anno quelle dell'information technology (+8 p.p.), apparel & luxury goods (+10 p.p.) e healthcare & wellbeing (+8 p.p.).

Cambia anche il profilo delle consumatrici e dei consumatori: si conferma il trend della polarizzazione, con la scomparsa di alcune fasce intermedie in termini di orientamento all'inclusione (esempio idealiste/i), ma allo stesso tempo si trasformano le parti della popolazione che in passato erano più negative nei confronti della diversità. Scompare, infatti, il segmento di arrabbiatissime/i e quello di arrabbiate/i passa dal 25,4% dell'anno scorso al 12,4%, con una composizione peculiare: il 63,57% di questo segmento è composto da uomini; vi è poi un 40% di giovani fra i 18 e i 35 anni che vedendosi private/i della propria vita sociale ed assistendo ad una focalizzazione mediatica sulla fascia degli "over" hanno sviluppato un atteggiamento non positivo nei confronti di alcune forme di diversità.

Nell'anno del Covid-19 si registra una forte tendenza verso l'egoismo e l'individualismo, con l'arrivo della nuova categoria "tribali" (16,4%), composta da persone in passato distanti dall'inclusione che durante la pandemia hanno percepito come alcune forme di diversità fossero in realtà molto vicine: il loro coinvolgimento sui temi della D&I si declina infatti soprattutto all'interno del proprio nucleo familiare. Vi è poi un forte aumento dei consapevoli (15,7% dal 4,2% della precedente edizione), persone attente all'inclusione, ma non direttamente coinvolte.