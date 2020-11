Imprese: Io Lavoro e Decontribuzione Sud, l'approfondimento dei consulenti

Roma, 3 nov. (Labitalia) - Nell’approfondimento di oggi 3 novembre, la Fondazione studi consulenti del lavoro riepiloga per tema le caratteristiche, i requisiti e gli step da seguire in riferimento alla procedura amministrativa di richiesta per la fruizione dell’incentivo 'Io Lavoro' e analizza, altresì, la contemporanea fruizione dell’esonero contributivo triennale ex L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), valutando particolari fattispecie riferite all’incentivo Decontribuzione Sud introdotto dall’articolo 27 cosiddetto decreto 'Agosto'.