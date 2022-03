Imprese: Maeci e Aics, incontro in vista di Co(Opera) su cooperazione allo sviluppo

Roma, 9 mar. (Labitalia) - "Partnership insostenibili ? Business, sviluppo e cooperazione" è il titolo dell'evento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e dell?Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), in collaborazione con Codeway (evento dedicato alla Cooperazione e allo Sviluppo Internazionale tra imprese profit e no-profit che si tiene a maggio alla Fiera di Roma), per domani giovedì 10 marzo alle ore 10.30 presso la Società Geografica Nazionale - Villa Celimontana, Via della Navicella 12.

In attesa della seconda edizione di Co(Opera), la Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo che si terrà a giugno 2022, Maeci e Aics lanciano una riflessione sul tema profit e cooperazione. L?obiettivo è contribuire a fare un bilancio della situazione, dopo cinque anni di esperienze che hanno il loro punto di partenza nel Manifesto conclusivo di Co(Opera). Si tratta infatti di una partnership nuova e non facile, sulla quale serve una riflessione più aperta. Un tema comune ad altre cooperazioni internazionali sul quale però possiamo essere ottimisti, poiché molte delle nostre sfide hanno avuto risposte positive.

Il coinvolgimento del profit nell?azione di cooperazione verrà dunque affrontato nelle sue varie dimensioni: dalle sinergie profit-no profit, alla creazione di nuovi modelli di business, all?influenza dell?approccio Ecg (criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance) sul mondo delle imprese All?evento interverranno anche i principali attori istituzionali rappresentati da Roberto Colaminè, vice direttore generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Grazia Sgarra dirigente Ufficio soggetti di cooperazione, partenariati e finanza per lo sviluppo Aics che presenterà il bilancio di tre anni di bando profit, le lezioni apprese e le prospettive. Introduce e modera Emilio Ciarlo, responsabile Rapporti istituzionali e comunicazione dell?Aics. L?evento si terrà in presenza previa prenotazione (posti limitati) scrivendo a: info@codewayexpo.com. Diretta streaming sulla piattaforma di Codeway Expo.