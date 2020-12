Imprese: Mylav, per terzo anno consecutivo riconosciuta come leader della crescita

Milano, 11 dic. (Labitalia) - Un nuovo riconoscimento per Mylav, laboratorio la Vallonea, laboratorio di analisi veterinarie nato nel 2002 in provincia di Lecce e da allora in continua crescita. Per il terzo anno consecutivo, l'azienda è stata riconosciuta come leader della crescita da Il Sole 24 Ore e Statista tra le 450 aziende italiane che hanno raggiunto notevoli tassi di crescita nel triennio 2016-2019. Mylav, infatti, negli ultimi tre anni è passata da 6 a 29 dipendenti; mentre il fatturato dal 2016 al 2019 è cresciuto del +166% (passando da 2.077.000 euro a 5.533.000 euro).

L'azienda, presso la quale collaborano quasi 100 figure professionali, tra medici veterinari, staff interno, rete informativa ed esperti esterni, sta crescendo ogni anno con un ritmo considerevole, e si aspetta di chiudere il 2020 con un fatturato di circa 7 milioni euro (+27% rispetto al 2019).

"Siamo entusiasti - afferma Guglielmo Giordano, amministratore unico di Mylav - del nuovo riconoscimento, perché sappiamo che è stato frutto di anni di duro lavoro, studio intenso e anche tanti sacrifici continueremo a lavorare così intensamente come abbiamo sempre fatto, certi che sempre più veterinari decideranno non solo di affidarsi alla nostra struttura, ma di diventare dei veri e propri partner. Speriamo anche che la medicina veterinaria continui a fare dei passi da gigante come sta facendo in questo momento, per offrire agli specialisti, e in ultima battuta ai proprietari, un servizio sempre migliore".