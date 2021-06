Imprese: Vistaprint, partnership con Cig arcigay Milano a supporto comunità Lgbtqia+

Milano, 21 giu. (Labitalia) - Vistaprint, azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti di design e marketing per le piccole imprese, continua a supportare attivamente la comunità internazionale lgbtqia+ collaborando con le principali associazioni europee attraverso la donazione di materiali promozionali volti ad aumentare la visibilità e l'impatto delle celebrazioni che si terranno durante il mese del pride. In Italia, il pride è ormai una ricorrenza che caratterizza il mese di giugno con una varietà di eventi, talk e performance in programma quest'anno dal 18 al 27 giugno. A Milano, le pride squares, animeranno la città giovedì 24 e venerdì 25 giugno per poi culminare nell'evento di chiusura sabato 26, all'Arco della Pace con una manifestazione di piazza nel rispetto delle normative vigenti anti-covid. Vistaprint sarà parte attiva delle celebrazioni del Pride 2021 grazie al sostegno dato al Cig Arcigay Milano, la principale associazione lgbtqia+ italiana senza scopo di lucro e la più grande per numero di volontari e attivisti su tutto il territorio nazionale. Cig arcigay Milano fa parte di Arcigay, associazione che dal 1985 si batte per la parità dei diritti, l'autodeterminazione, il superamento di stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone lgbtqia+, e contro ogni forma di discriminazione.

"Sposiamo la causa di Arcigay - ha affermato Cristina Pujol, country manager di Vistaprint Italia - che è un punto di riferimento per la comunità lgbtqia+ italiana La visibilità è fondamentale per le organizzazione di volontariato che cercano sostegno e riconoscimento. Siamo entusiasti di supportare Arcigay fornendo design e materiali promozionali personalizzati per aiutarli ad esprimere al meglio il significato del pride in Italia". "Vistaprint - ha sottolineato Tiziana Fisichella, coordinatrice del Milano pride - ci aiuterà ad aggiungere creatività e design ai nostri materiali per le celebrazioni del Pride 2021 fornendoci mascherine per il viso, roll-ups, penne e braccialetti, e renderà le nostre celebrazioni ancora più vivaci ed emozionanti. L'impegno di Vistaprint per la diversità e l'inclusione è di grande aiuto per la nostra organizzazione, e mira a supportare direttamente la nostra comunità lgbtqia+". Diversità e inclusione sono valori fondamentali per Vistaprint a livello globale. Questa collaborazione con il cig Arcigay Milano è solo una delle molteplici iniziative di Vistaprint per aiutare le associazioni lgbtqia+ di tutto il mondo durante e oltre il mese del pride. Negli Stati Uniti, Vistaprint sta investendo 250.000 dollari per sostenere gli imprenditori lgbtqia+ attraverso una partnership annuale annunciata con Startout, un'organizzazione no-profit dedicata a potenziare, supportare e amplificare l'imprenditoria Lgbtqia+. Questa partnership multifunzionale è stata costituita a favore delle startup Lgbtqia+ e dei proprietari di piccole imprese attraverso un'offerta strategica di tutoraggio, istruzione, assistenza alla progettazione e marketing e programmi di borse di studio per i membri di StartOut. Come parte di questo programma, Vistaprint è orgogliosa di sponsorizzare 25 borse di studio per Startout che cerca di aiutare a colmare la minoranza e la disuguaglianza di genere che esiste nella comunità imprenditoriale attraverso opportunità di tutoraggio individuali tra esperti del settore e piccole imprese.

Inoltre, Vistaprint sarà sponsor ufficiale dell'annuale Equity virtual summit di Startout e di NetworQ, una piattaforma di networking digitale per gli imprenditori lgbtqia+. Startout sta inoltre lavorando a stretto contatto con 99designs di Vistaprint per identificare 10 piccole imprese lgbtqia+ per la partecipazione a 99 days of design, un'iniziativa che fornisce supporto alla progettazione su misura e donazioni finanziarie di 15.000 $ per aiutare le piccole imprese che emergono dalla pandemia. Vistaprint ha già ricevuto un punteggio di 100 nel Corporate equality index (Cei) 2021 della Human rights campaign foundation ed è stata riconosciuta come una delle 'Best places to work for lgbtqia+ equality' negli Stati Uniti. Vistaprint intende continuare ed estendere questo impegno in altri paesi come l'Italia.