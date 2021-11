Inaugurata la sede FENIMPRESE TARANTO, rappresentata dal dott. Marco Marinò.

(Bari, 3 novembre 2021) - Bari, 3 novembre 2021 - Fenimprese è un'associazione nazionale che nasce dall'esigenza degli imprenditori di essere rappresentati presso le istituzioni per ottenere chiarimenti e presentare proposte volte al miglioramento dell'esistenza delle PMI.

Presente sul territorio per tutelare le imprese con servizi innovativi, nasce per affrontare il lavoro in maniera innovativa, guardando al futuro in maniera diversa per allinearsi al modo di lavorare in Europa e nel Mondo.

Continua l'espandersi sul territorio italiano ed il 27 ottobre 2021 si è inaugurata la sede Fenimprese Taranto in via Capua n. 12.

Durante l'inaugurazione, tra le altre cose, si è parlato di FenImprese che, in collaborazione con altre prestigiose Sigle Sindacali e Datoriali rappresentative nel territorio Nazionale, è al lavoro per la stipula e la firma di nuovi Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

CCNL sottoscritti:

AGRICOLTURA, CHIMICA, COPERATIVE SOCIALI e DI SERVIZI, EDILIZIA, FACON, METALMECCANICI, STUDI PROFESSIONALI, INDUSTRIE, ALIMENTARI, TERZIARIO, TURISMO, COMMERCIO, TRASPORTI, VIGILANZA, SICUREZZA E STEWARD.

La sede di Taranto rappresentata dal Dott. Marco Marinò ha l'obiettivo di aiutare le imprese nel percorso di crescita in questo periodo storico di rinascita per la nostra città. Pronto ad illustrare tutte le soluzioni per favorire lo sviluppo delle aziende, si augura di accrescere il numero delle adesioni alla Federazione Nazionale.

In foto da sinistra: Simone Razionale - Coordinatore nazionale FenImprese.

Marco Marinò - Presidente sede Taranto. Luca Mancuso - Presidente nazionale.

Contatti: dott. Marco Marinò https://www.icpservices.eu/