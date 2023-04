Infortuni, Barzotti (M5S): "Decalogo Confsal tendenzialmente condivisibile"

Roma, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Decalogo della Confsal è tendenzialmente condivisibile, cercando anche di vedere come Inail possa essere incisivo nella prevenzione". A dirlo Valentina Barzotti, M5S, intervenendo al dibattito con le forze politiche e le istituzioni in merito al 'Decalogo per la prevenzione partecipata Confsal su salute e sicurezza sul lavoro'.

"Nelle scuole - afferma - ci sono esperienze virtuose per la formazione sulla sicurezza, ma è necessario un cambio di passo".