Infortuni: la storia di Christian, ‘Con Inail ricomincio dal mio lavoro’ grazie al progetto di reinserimento lavorativo

Christian Casiraghi lavora come pasticciere in un?antica caffetteria di Carugate alle porte di Milano. Nel 2017, mentre torna a casa dal lavoro, ha un grave incidente stradale a seguito del quale subisce l'amputazione della gamba destra. Seguito dall'équipe multidisciplinare della sede Inail di Monza Brianza e dal Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, Christian riceve una protesi con ginocchio elettronico che gli permette di riacquistare la sua autonomia. Ma le difficoltà non sono finite. ?Il laboratorio dove lavoro - spiega - è su due piani e quindi il problema era di salire e scendere le scale, anche se comunque posso farle. L?ideale era di avere più cose possibile a portata di mano e allora ho accettato la proposta di Inail di rielaborare all?interno del laboratorio le macchine, la disposizione dei forni, dei banchi e dei frigo?. (Ascolta il Podcast)

Quella di Christian è, infatti, una delle Belle storie di reinserimento lavorativo della campagna informativa, ?Con Inail, ricomincio dal mio lavoro?, che l?Istituto ha lanciato per diffondere le misure adottate per favorire il ritorno al lavoro delle vittime di un infortunio o di una malattia professionale. L?iniziativa di comunicazione, on air, dal 20 marzo scorso, per un mese sui media mainstream e i canali digitali dell?Inail racconta le storie degli assistiti che hanno vissuto in prima persona il trauma dell?infortunio e l?esperienza della rinascita professionale ed umana.

Alla campagna di comunicazione si affiancano una serie di videointerviste, oltre a quella di Christian, con cui l?Inail ha scelto di raccontare i percorsi di reinserimento dei propri assistiti infortunati, tornati nel mondo del lavoro attraverso i progetti personalizzati realizzati grazie al sostegno dell'Istituto.

Il tema della ripartenza lavorativa accompagna le testimonianze dei protagonisti delle storie che raccontano la capacità di donne e uomini di rimettersi in gioco e ricominciare a vivere e a lavorare, grazie al sostegno dell?Inail, dopo aver subito un infortunio o una malattia professionale.

L?obiettivo della campagna di comunicazione, ?Con Inail, ricomincio dal mio lavoro?, è promuovere la conoscenza delle misure poste in essere, in questi anni, dall?Istituto per favorire la realizzazione dei progetti di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità, dando voce agli assistiti destinatari degli interventi.

Nel corso del tempo, infatti, l?Inail ha ampliato le forme di tutela offerte, garantendo, oltre a quelle economiche e sanitarie, anche prestazioni socio-sanitarie e integrative, come forme di sostegno finalizzate al recupero, alla riabilitazione psico-fisica e al reinserimento nel mondo del lavoro e nella vita di relazione.