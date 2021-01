Innovaway: al fianco di Fondazione Santobono per diagnostica ospedale pediatrico

Napoli, 30 dic. (Labitalia) - Migliorare ulteriormente la qualità della diagnostica e dei servizi offerti ai piccoli pazienti che provengono da tutto il Sud Italia. Nasce con quest'obiettivo il progetto con cui Innovaway, importante realtà che dal quartier generale di Napoli opera in un contesto globale con progetti e servizi di trasformazione digitale, ha scelto di supportare l'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli con l'acquisto di un nuovo macchinario per il reparto di Rianimazione del più importante ospedale pediatrico del Mezzogiorno.

"Il reparto di Rianimazione del Santobono di Napoli- dichiara la direttrice della Fondazione Santobono Flavia Matrisciano- è un reparto ad alta intensità di cura che, oltre ad accogliere pazienti che necessitano di terapia intensiva, prende in carico anche pazienti con malattie cronice degenerative come la sma che vengono seguiti anche attraverso un innovativo progetto di telemedicina".

In questo tipo di reparto "poter contare su tecnologie all’avanguardia è di fondamentale importanza quindi ringraziamo in modo particolare l’ad di Innovaway per la generosa donazione".

"Abbiamo scelto - dichiara l'amministratore delegato di Innovaway Antonio Giacomini - di supportare il Santobono con l'obiettivo di contribuire al miglioramento delle prestazioni dell'offerta ospedaliera così da garantire cure sempre migliori ai piccoli pazienti. Il senso di responsabilità verso la nostra comunità ci ha portato anche quest’anno a fare la nostra parte nel segno dell’innovazione che da sempre caratterizza anche Innovaway".

"Il nostro competence center health care - spiega - da anni raccoglie competenze distintive per il mondo della sanità e opera per promuovere iniziative e soluzioni tecnologiche presso tutte le strutture sanitarie, in prima linea in questo difficile momento per il Paese. Abbiamo voluto dare il nostro contributo a chi cura i bambini che rappresentano il nostro futuro".

Nel corso dell'incontro con il vertici della Fondazione Giacomini ha anche donato panettoni dello storico marchio napoletano Caflisch per i degenti in ospedale. Il marchio Caflisch approdato a Napoli nel 1825 è oggi un nuovo progetto imprenditoriale in fase di rilancio. Il suo patrimonio è fatto di antiche ricette e piccoli segreti che si tramandano da generazioni affiancato da una continua sperimentazione che sta portando alla rivisitazione dei prodotti della tradizione mantenendo la cura dell'artigianalità dell'offerta, la selezione delle più pregiate materie prime e con una forte attenzione ai nuovi trend di mercato nazionali e internazionali.