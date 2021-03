Innovazione: Mecspe e Metef, a Bolognafiere il meglio della manifattura

Roma, 11 mar. (Labitalia) - Dopo un 2020 di assenza forzata del settore fieristico, Mecspe, la principale fiera in Italia sulle tecnologie innovative per le imprese del manifatturiero organizzata da Senaf e Metef, la manifestazione dedicata all'alluminio organizzata congiuntamente da Veronafiere e Bolognafiere, torneranno in contemporanea a BolognaFiere, dal 10 al 12 giugno, in forte collaborazione per sviluppare sinergie e raggiungere obiettivi comuni, all'insegna della complementarietà e completezza della gamma di prodotti offerti. Due edizioni sull'onda della transizione "verde" 4.0, dopo il piano Green Deal dell'Unione Europea che punta alla ripresa sostenibile post coronavirus di tutti i principali comparti industriali, protagonisti di Mecspe nei 13 saloni merceologici, divisi in 4 aree tematiche: Area Meccanica (con i saloni Macchine utensili, Lamiera-macchine, materiali e lavorazioni e Trattamenti e finiture); Area Subfornitura (con i saloni Subfornitura meccanica, Subfornitura elettronica, Materiali non ferrosi e leghe); Area Industria 4.0 (con i saloni Control Italy, Motek Italy, Power Drive, Logistica, Fabbrica Digitale e Additive Manufacturing); Area Plastica, Gomma e Compositi (salone Eurostampi, Macchine e Subfornitura plastica, gomma e compositi).

Lo sguardo verso il futuro e le migliori soluzioni per la svolta green industriale vedranno invece al Metef i riflettori puntati sull'alluminio, materiale simbolo della circular economy, leggero ed ecosostenibile che, grazie alle sue caratteristiche, oggi più che mai può giocare un ruolo di primo piano nella crescita contando su un comparto solido: solo in Italia, ha migliaia di imprese dirette nelle produzioni e prime lavorazioni, oltre il 90% PMI, e un fatturato vicino ai 13 miliardi di euro nel 2019, secondo in Europa solo alla Germania. Numeri che non hanno registrato un grande calo neppure a causa della pandemia: il comparto italiano dell'alluminio e in particolare dei semilavorati ha infatti registrato una consistente ripresa già a partire da luglio 2020, che si è poi consolidata negli ultimi mesi dell'anno, portando a diminuzioni anno su anno intorno "solo" al 5%. La produzione italiana di semilavorati di alluminio nel 2020 si è dunque consolidata a 1.177.000 tonnellate prodotte, con una variazione negativa del 4,4% rispetto al 2019 (dati Assomet). "L'alluminio è un materiale di fondamentale importanza per molti settori, oggi come non mai il suo ruolo strategico è ancora più evidente, perché questo metallo si sta rivelando quello giusto per assecondare i bisogni della trasformazione green che l'Europa sta portando avanti e che è ormai indispensabile - dice Mario Conserva, presidente di Metf - L'alluminio è oggi al centro del dibattito internazionale su sostenibilità, ambiente, economia circolare e innovazione, per questo siamo particolarmente soddisfatti di questa nuova alleanza forte e strategica tra Metef e Mecspe".

"Mecspe quest'anno sarà molto focalizzata su una fabbrica sempre più digitale e sostenibile, mostrando la svolta green delle imprese e la sfida per il rilancio italiano all'insegna della transizione verde - ha dichiarato Maruska Sabato, Project manager di Mecspe - Già da tempo con iniziative come la Piazza e il Percorso Ecofriendly - Io Faccio di più, offriamo un percorso privilegiato tra gli espositori che nelle loro strategie aziendali adottano una politica green ed ecofriendly, distinguendosi per una particolare attenzione all'ambiente. Lo facciamo anche attraverso l'esposizione di tutte le ultime soluzioni delle diverse filiere e i materiali più innovativi, e per questo motivo siamo molto felici di lavorare in sinergia con il Metef al quale ci lega una visione comune sugli asset strategici necessari oggi al processo di crescita del nostro tessuto industriale". I due eventi consolidati nei rispettivi mercati di riferimento si svolgeranno dal 10 al 12 giugno, nel Polo fieristico di Bologna, per mostrare il meglio della manifattura e rappresentare i più importanti player italiani e internazionali. Un appuntamento importante per le imprese, che potranno esporre in una vetrina ancora più grande e prestigiosa, unica nel suo genere, i materiali, i prodotti e le applicazioni principali della manifattura e per i visitatori, che potranno così approfittarne per conoscere le novità di entrambe le fiere e avere uno sguardo su tutti i settori a 360 gradi.