Innovazione: Runway, video strategy per far crescere un'azienda

Milano, 14 nov. (Labitalia) - Oggi la comunicazione è sempre più visual: ne sono testimoni i milioni di video pubblicati ogni giorno sulle diverse piattaforme. Non è quindi più sufficiente fare un video qualsiasi per raggiungere i risultati che un'azienda si prefigge, serve una vera e propria 'video strategy' ad hoc in grado di tradurre le strategie aziendali in una comunicazione efficace e capace di farsi notare. E' ciò che Runway fa da molti anni: ne è testimone il progetto ?U-Power scarpa D?oro?. realizzato recentemente con un?azienda leader nel settore delle calzature antinfortunistiche (https://www.u-power.it/it/premio-upower-la-scarpa-d-oro).

Runway ha realizzato, con successo, una serie di video, trasmessi on air sui canali social e sul sito di U-Power, che dalla scorsa estate vede la testimonial dell?azienda Diletta Leotta recarsi personalmente presso i cantieri per trovare e premiare il vero ?Uomo U-Power? ovvero il lavoratore che meglio incarna i valori del brand. ?Quando si tratta di realizzare un video -dichiara Francesco Leoni, amministratore delegato-molte aziende si concentrano solo su quanto costi produrlo. Questo è un grosso errore, perché la vera arma vincente per distinguersi, non è la produzione ma la creatività! Per questo Runway ha concentrato la sua attività sul processo creativo sviluppando un metodo collaudato che traduce i bisogni aziendali in strategie di comunicazione video efficaci e memorabili.?

A rafforzare l?immagine di Runway è andato online in questi giorni il nuovo sito: www.runway.network. Runway, nata nel 2016 dalla oltre ventennale esperienza di Francesco Leoni nel mondo della comunicazione pubblicitaria e dell?intrattenimento televisivo, è un brand della più storica Argon Servizi di Impresa, fondata nel 1990 da Giulio Leoni, attuale presidente, con lo scopo di offrire alle aziende servizi strategici imprenditoriali a livello nazionale e internazionale.