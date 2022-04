Inps, 20.540 domande precompilate di reversibilità da sett. 2021 a feb. 2022

Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Per i pensionati l?Inps ha attivato il servizio per la domanda di reversibilità precompilata e automatizzata. Il servizio è vicino al cittadino in un momento delicato della vita. Il progetto migliora l?esperienza dell?utente nella richiesta della pensione di reversibilità. A seguito di un evento luttuoso, un sms invita il coniuge superstite ad accedere nella propria area riservata MyInps, per presentare le domande di reversibilità che troveranno già precompilate. Complessivamente da settembre 2021 a febbraio 2022 sono state 20.540 le domande precompilate, di cui 14.180 nel 2022. E? quanto è stato reso noto oggi dall?Inps in occasione della conferenza stampa Inps ?Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone?.