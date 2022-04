Inps, consulente digitale dei pensionati punta a raggiungere 700mila utenti

Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il progetto del servizio del consulente digitale dei pensionati aiuta i cittadini a godere di diritti inespressi, comunicando in ottica proattiva i benefici previsti per l?interessato e ha l?obiettivo di semplificare l?iter per la presentazione delle domande. Il consulente digitale permette di: fornire una overview all?utente sulle possibilità d?azione e lo guida tramite call-to-action; migliorare la comunicazione per rendere sempre più trasparenti ed efficienti, nei confronti del pensionato, i servizi dell?Istituto. Il consulente virtuale dei pensionati è decollato ad aprile e si stima di raggiungere nel breve periodo 700.000 utenti a cui sarà suggerito di verificare il diritto a prestazioni integrative della pensione percepita. E? quanto è stato reso noto oggi dall?Inps in occasione della conferenza stampa Inps ?Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone?.