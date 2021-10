Inps, Tridico: "A regime procedura unica per tutte le tipologie di cassa integrazione"

Roma, 27 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "L'idea a regime, quando la riforma normativa degli ammortizzatori sociali prenderà corpo, è di avere una procedura unica per tutte le tipologie di cassa e incanalarle secondo le specifiche caratteristiche delle casse vigenti dal prossimo anno in poi". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, presentando la nuova piattaforma di gestione degli ammortizzatori sociali.

Secondo Tridico, "le innovazioni principali della procedura che presentiamo oggi sono sostanzialmente due. Innanzitutto da oggi la procedura oggi è in grado di dirti in tempo reale, di dare una risposta in tempo reale al consulente, all'intermediario, se c'è una modifica, se è viziata da un errore, se c'è un Iban sbagliato, se c'è qualche errore formale. Fino a questo momento invece è capitato che dopo un mese dalla presentazione della domanda verificavamo che c'era un errore e che andava ripresentata. Oggi con questa procedura tutto questo non accadrà più perché ci saranno controlli automatizzati e immediati e in tempo reale il consulente riceverà una notifica e potrà intervenire integrando, modificando e correggendo", ha spiegato Tridico.

"L'altra novità -ha rimarcato- è appunto l'accesso unico. Sappiamo quanto è complesso il mondo della cassa integrazione con le diverse tipologie. Per tante ragioni, anche legate alle parti sociali, non è arrivati all'ammortizzatore unico però noi con questa procedura facciamo un passo verso la cassa integrazione unica quantomeno dal punto di vista procedurale. Questo succede oggi per la cassa Covid, poi ogni volta che sarà pronto i nostri ingegneri rilasceranno un nuovo pezzo della procedura", ha concluso.