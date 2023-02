'Instagram business', il libro che spiega come si muovono le pmi italiane

Roma, 1 feb. (Labitalia) - "Instagram non è una piattaforma pensata soltanto per gli influencer, anzi. Con oltre un miliardo di utenti attivi, di cui 25,6 milioni solo in Italia, il social network si è trasformato da piattaforma di puro entertainment visivo a vera e propria vetrina per le imprese. Per raccontare come si muovono concretamente le pmi italiane, ho deciso di raccogliere 9 storie di successo all?interno del libro 'Instagram business'". A dirlo all?Adnkronos/Labitalia Giò Fumagalli, esperto di piattaforme digitali, con all'attivo numerose conferenze in tutto il mondo.

?Il libro - spiega - tratta Instagram esclusivamente da un punto di vista pratico raccontando le strategie, gli approcci e gli errori da evitare, di nove persone che con la piattaforma ci lavorano davvero. L?idea delle interviste è nata per sfatare il mito secondo il quale Instagram sia pensato soltanto per gli influencer. Le storie incluse nel libro ci dimostrano che non è così, anzi".

"Il social network - osserva - può diventare un aiuto concreto per imprenditori, aziende, professionisti, organizzazioni e movimenti che intendono utilizzarlo come strumento tattico e strategico in supporto dei propri obiettivi nel mondo reale".

"Proprio per fornire una dimostrazione pratica di come i consigli siano applicabili, i 9 professionisti intervistati appartengono a categorie differenti ma sono accomunate da un ingrediente comune: l?utilizzo professionale e quotidiano di Instagram. Penso sia importante dare voce a chi possa realmente fornire spunti pratici e concreti in materia?.

Tra gli intervistati da Giò Fumagalli nel libro 'Instagram business' (IBEX Edizioni), la cui prefazione è a firma dell?ex head of digital di Danone Elisabetta Corazza, ci sono Marco Galimberti, head of marketing di Deliveroo Italy (food e ristorazione); Enrico Casati, Fondatore di Velasca (promozione del Made in Italy); Giulio Gambino, Fondatore e direttore di Tpi (informazione ed editoria); Alice Veglio, fondatrice di Bright and Fit (fitness e community al femminile); Laura Sparavigna e Giacomo Castaldini, attivisti di Tocca a Noi (attivismo e campagne); Marco Rontini, fondatore di Nextudio Agency (nightlife e grandi eventi); Alessandro Confalonieri, head of maraketing di Bikeroom (e-commerce e sport); Michele Messina, head of digital di Save the dogs (non-profit e buone cause).