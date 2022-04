Intesa Manageritalia-Grupo Consular de América Latina y del Caribe en el Norte de Italia

Milano, 11 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Manageritalia Lombardia e Grupo Consular de América Latina y del Caribe en el Norte de Italia hanno siglato un protocollo d?intesa per diffondere nei manager una più estesa conoscenza dell?America Latina nell?ambito socioeconomico e culturale. Un obiettivo mirato anche allo sviluppo di iniziative e servizi a supporto delle attività del management, sia delle aziende latino-americane già presenti in Italia o che hanno intenzione di esserlo, sia di quello delle aziende italiane interessate alle opportunità offerte dai Paesi rappresentati dal Grupo Consular.

Un accordo nato dal comune riconoscimento dell?importanza e della volontà di sviluppare il confronto e la condivisione di esperienze, valori e conoscenze tra i manager dei diversi Paesi, anche promuovendo scambi culturali e professionali attraverso visite di manager latino-americani presso aziende italiane e viceversa.

Il presidente di Manageritalia Lombardia Paolo Scarpa ha commentato così la sigla dell?accordo: ?Manageritalia Lombardia, da qualche anno, ha iniziato a dare maggiore impulso allo sviluppo della dimensione internazionale delle sue attività e dei suoi servizi. A gennaio 2018 ha dato vita al servizio Worldwide Manager, mirato ad assistere la mobilità internazionale dei manager non solo con un?assistenza di tipo tecnico legale/fiscale, ma anche di conoscenza della cultura e del profilo dei paesi di destinazione, che ora si arricchirà di uno sportello dedicato all?assistenza per i manager che vanno e ritornano dai Paesi dell?America Latina?.

Verónica Crego Porley, console generale dell?Uruguay a Milano e presidente del Gruppo Consolare dell?America Latina e dei Caraibi nel Nord Italia ha dichiarato: ?Questa collaborazione con Manageritalia Lombardia è estremamente rilevante in quanto l?Associazione rappresenta oltre 21.000 manager del settore del commercio, dei trasporti, del turismo e dei servizi avanzati".

"L'accordo tra Manageritalia Lombardia e il Gruppo consolare - ha sottolineato - costituisce un valido strumento che promuoverà una maggiore e migliore conoscenza dell'America Latina tra i manager, in ambito economico, turistico, sociale e culturale e supporterà la gestione delle imprese latino-americane che sono già presenti in Italia o intendono esserlo?.

Il protocollo d?intesa fa parte delle iniziative e dei servizi orientati alla valorizzazione della managerialità come elemento chiave per uno sviluppo più efficace, competente e responsabile delle aziende del terziario e, più in generale, dell?economia italiana, perseguita da Manageritalia e dalle sue associazioni.