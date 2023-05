Italmopa-Associazione industriali mugnai d’Italia, successo di ‘Molini a porte aperte’

Roma, 22 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Sono diverse migliaia i visitatori che, sabato 20 maggio, hanno affollato gli impianti molitori che hanno aderito all?evento 'Molini a porte aperte', coordinato da Italmopa-Associazione industriali Mugnai d?Italia, l?Associazione aderente a Confindustria che rappresenta in via esclusiva l?industria molitoria nazionale a frumento tenero e a frumento duro. ?Un successo senza precedenti, un tutto esaurito che era stato registrato con largo anticipo? evidenzia Andrea Valente, presidente Italmopa. ?Un evento nel corso del quale i consumatori, veri protagonisti della nostra giornata, hanno potuto esercitare direttamente un loro diritto inalienabile: accedere ad una informazione completa, verificabile e trasparente, affrancandosi dal ruolo di spettatori passivi di un marketing della comunicazione che fa troppo spesso, e irresponsabilmente, leva, per quanto riguarda il comparto alimentare, sull?allarmismo?.

La giornata ?Molini a porte aperte? ha così consentito ai visitatori di scoprire o di approfondire l?articolato, ma affascinante, processo di macinazione delle migliori varietà di frumento, tenero e duro, per la produzione di diverse tipologie di farine e semole destinate alla produzione di prodotti simbolo del Made in Italy alimentare quali pasta, pane, pizza e prodotti dolciari.

?L?industria molitoria italiana costituisce un?assoluta eccellenza - leader nell?Unione europea per volumi, qualità e versatilità degli sfarinati prodotti - che coniuga meravigliosamente tradizione e innovazione? prosegue e conclude Valente. ?I nostri molini sono un fiore all?occhiello dell?agroalimentare nazionale e un orgoglio per tutti coloro, che, quotidianamente, all?interno del Molino, con le loro professionalità, contribuiscono a garantire un prodotto insostituibile, alla base della nostra dieta mediterranea. E siamo felici di aver potuto condividere, ancora una volta, questa professione e soprattutto passione con i nostri ospiti e visitatori?.