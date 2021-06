L'imprenditore Lutzu: "email sono ancora strumento di vendita più efficace"

Roma, 10 giu. (Labitalia) - "Negli ultimi anni, a intervalli regolari, in molti hanno decretato la fine delle email come strumento efficace di marketing a favore di nuovi canali come WhatsApp, Messenger e Telegram. Eppure la nostra esperienza sul campo dimostra che l'email marketing non soltanto non è passato di moda, ma si rivela addirittura tra le modalità più efficaci, soprattutto in un'epoca di pandemia come la nostra". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Marco Lutzu, imprenditore, autore del libro bestseller 'Scrivere per vendere' e fondatore di Solutzione, la prima agenzia pubblicitaria a risposta diretta in Italia.

"Ogni cliente di un'azienda - prosegue Lutzu - arriva a comprare determinati prodotti o servizi tramite percorsi differenti: quelli che acquistano tramite email, statisticamente, spendono il 138% in più rispetto a quelli che provengono da altri percorsi. Ma non solo: l'email è lo strumento di marketing che costa meno in assoluto per ogni singolo cliente che si acquisisce".

"Lo conferma - fa notare anche l'Osservatorio Statistico 2021 di MailUp, che nel 2020, il primo anno di pandemia da Covid19, ha rilevato una vera e propria esplosione dell'email marketing nonostante la diffusione sempre più capillare di mezzi di comunicazione alternativi come Zoom, Skype e Telegram".

"Lo studio svolto da MailUp - commenta il fondatore di Solutzione - conferma che, qualunque sia il settore di appartenenza dell'attività, non esiste asset più importante della lista di contatti e clientie utilizzare le mail per interagire quotidianamente con loro è una strategia fondamentale che ogni impresa dovrebbe adottare".

Secondo i dati forniti da Solutzione, il 99% delle persone controlla le email tutti i giorni, 15 volte al giorno, ovvero una volta ogni 37 minuti, e per aprire un nuovo messaggio impiega appena 1 minuto e 45 secondi.

Il consiglio dell'imprenditore Lutzu per scrivere comunicazioni efficaci è "senza dubbio fornire contenuti rilevanti per chi legge, evitando caratteristiche fortemente penalizzanti come l'inconcludenza e la mancanza di un format capace di coinvolgere il lettore parola dopo parola, ma anche un linguaggio formale o troppo aggressivo. Con il nostro nuovo servizio email storm, intendiamo aiutare proprio le attività mettendo a loro disposizione un team specializzato nel rendere le comunicazioni accattivanti e funzionali".