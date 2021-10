Lavoro: agenzia Nhrg ricerca altro personale interno

Roma, 8 ott. (Labitalia) - Il 2021 è stato per Nhrg , Agenzia per il lavoro, un anno di forte crescita: con l'apertura di filiali a Lanciano, Lignano Sabbiadoro, Vicenza e Padova. Da questo nasce la necessità di ampliare l'organico, anche in vista del 2022 in cui l'Agenzia prevede di aprire altrettante filiali. Attualmente sono sette i profili ricercati urgentemente. In particolare si tratta di 2 Key Account Manager per il Nord e il Centro-Sud. Le figure selezionate avranno responsabilità di clienti a livello nazionale di medie/grandi dimensioni, gestione delle trattative di negoziazione tra questi e l'azienda elaborando le migliori strategie al fine di garantire la soddisfazione di entrambi. Come requisiti, la provenienza da agenzie per il lavoro ed esperienza in ruoli commerciali di almeno cinque anni. Le sedi di lavoro sono a Milano e a Roma.

Nhrg cerca anche 3 Branch Manager cui affidare la responsabilità di alcune filiali e la fornitura di servizi ai clienti presenti nel territorio di competenza. Requisiti: buona attitudine alla negoziazione, all'orientamento al cliente, leadership, orientamento al risultato, flessibilità operativa. Chiesta un'esperienza di almeno tre anni in Apl. Sedi di lavoro: Milano, Bologna, Roma. E ancora si cercano 2 Hr Consultant per la gestione dell'intero processo di ricerca e selezione del personale somministrato. Sarà loro affidata la conduzione di attività gestionali e operative relative al rapporto di lavoro del personale somministrato afferente alla filiale di competenza dalla presentazione al cliente fino all'inserimento delle presenze. Requisiti: laurea anche breve in Scienze Umanistiche. Requisito preferenziale un Master in Gestione delle Risorse Umane. Provenienza dal settore con almeno due anni di esperienza nel ruolo. Sede: Torino, Lanciano

"La ripresa del mercato del lavoro -dichiara Carlo Passino, amministratore Nhrg- ci impone di raccogliere le nuove sfide e di essere sempre al passo con la crescita. Speriamo, per questo, di poter contare presto su nuovi colleghi, pronti a rafforzare il nostro Team e aiutarci ad affrontare tutte le richieste che ci provengono, soprattutto, dai settori: Alimentare, Automotive, Logistica, Metalmeccanico, Moda e Lusso". Per approfondire i dettagli dei profili ricercati e inviare il proprio cv è sufficiente andare sul sito www.nhrg.it nella sezione offerte di lavoro. (Offerte di lavoro - Lavora in Nhrg).