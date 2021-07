Lavoro: Calderone incontra presidente Inl, contrasto lavoro irregolare e tutele per imprese

Roma, 30 lug. (Labitalia) - Si è tenuto ieri a Roma, presso la sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'incontro tra la delegazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, presieduta dalla presidente Marina Calderone, e il neo direttore capo dell'Inl, Bruno Giordano. Un incontro cordiale e proficuo che pone le basi per proseguire le collaborazioni in corso verso nuovi ambiti e sinergie che si potranno creare. Al centro del confronto, le iniziative da programmare per il potenziamento e la promozione del protocollo Asse.Co. finalizzate a favorire l'utilizzo dello strumento di asseverazione della regolarità contributiva e retributiva delle aziende. Contrastare il lavoro irregolare e le forme di sfruttamento del lavoro, manifestate sia come lavoro nero che con altre modalità più elaborate e sofisticate, come nel caso delle cooperative spurie, è obiettivo comune tra i due enti.

Tali fenomeni, infatti, sono stati più volte segnalati dalla Categoria all'Ispettorato in una collaborazione che, già nel 2018, aveva portato alla sottoscrizione di due importanti protocolli: il primo, per la creazione di un Osservatorio per la Legalità; il secondo, per le azioni di contrasto all'abusivismo e tutela della professione dei consulenti del lavoro.

L'incontro è stato l'occasione per fare un bilancio dei risultati raggiunti in questi anni, individuare le ulteriori azioni da intraprendere per contrastare qualsiasi forma di abuso e promuovere la legalità nel mondo del lavoro, anche attraverso l'organizzazione di appositi eventi sul territorio nazionale. In conclusione, è stato affrontato il tema degli esami di stato per l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro, in una prospettiva di innovazione delle relative procedure una volta superato il periodo pandemico.