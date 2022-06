Lavoro: Calderone, 'da consulenti sempre impegno civile, guardiamo al futuro'

Bologna, 23 giu. (Labitalia) - "I consulenti del lavoro hanno dimostrato, in questi due anni di pandemia, e nella loro storia, l'impegno che caratterizza la categoria, un impegno civile, umano a favore della promozione del lavoro etico e regolare. Non abbiamo fatto mai mancare il nostro impegno, e continueremo a mettere le nostre proposte per il futuro. Grazie a Bologna per averci accolto al meglio". Lo ha detto Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, aprendo la tredicesima edizione del Festival del lavoro che torna in presenza a Bologna.