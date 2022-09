Lavoro, Cifa Italia: corso contrattazione collettiva aziendale di qualità per nuovi modelli organizzativi

Roma, 26 set. (Labitalia) - Cifa Italia, l?associazione datoriale autonoma guidata da Andrea Cafà, aggiunge un?altra tappa al percorso che l?ha portata, insieme con Confsal, a innovare la contrattazione collettiva e le relazioni industriali nel nostro Paese. Debutta il nuovo corso di formazione Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi. Il corso interessa, in particolare, gli operatori delle risorse umane, i consulenti del lavoro, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti d?azienda e i rappresentanti sindacali.

A fronte di cambiamenti economici, sociali e tecnologici che hanno trasformato il modo di vivere, di lavorare, di produrre, di gestire le risorse umane e di formarle, Cifa Italia ha voluto dotare di uno strumento prezioso di informazione e di formazione chiunque desideri addentrarsi in queste tematiche.

Così il presidente Cafà ha commentato l?avvio dell?iniziativa: ?Abbiamo deciso di rispondere ai bisogni di imprese e professionisti di settore con un prodotto unico capace di fornire tutte le competenze tecniche e pratiche sul piano giuridico, organizzativo e di gestione in materia di contrattazione collettiva?.

Il corso, fruibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, è accessibile dal 20 settembre. La durata del corso è di 25 ore. Ai professionisti che concluderanno la formazione entro il 31 dicembre saranno riconosciuti 20 cfu. I partecipanti che avranno raggiunto i risultati migliori potranno partecipare a una selezione per diventare dirigenti Cifa Italia. Particolari vantaggi sono riservati alle aziende aderenti con tessera Plus e ai dirigenti Cifa Italia.

I docenti del corso sono: Simone Cagliano, consulente del lavoro ed esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro; Roberto Camera, ideatore e curatore di dottrinalavoro.it e funzionario dell?Ispettorato Nazionale del Lavoro; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma; Cesare Damiano, componente del cda Inail e già ministro del Lavoro; Maria Giovannone, professoressa di Diritto del mercato del lavoro all?Università Roma Tre; Donata Gottardi, professoressa di Diritto del lavoro all?Università di Verona.

E ancora: Chiara Meret, ricercatrice del Centro studi InContra; Adalberto Perulli, professore di Diritto del lavoro all?Università Ca? Foscari di Venezia; Marco Peruzzi, professore di Diritto del lavoro all?Università di Verona; Piero Pessa, formatore Cifa Italia; Marzia Ventura, ricercatrice in organizzazione aziendale dell?Università Magna Graecia di Catanzaro; Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra.