Lavoro: consulenti, Festival evoluzione sistema pensioni e ruoli professionisti

Bologna, 19 giu. (Labitalia) - Svelati i programmi dei nuovi eventi formativi che animeranno il Festival del lavoro 2023. Sono, infatti, online su www.festivaldellavoro.it il programma dell?Aula Professione & Previdenza - Obiettivo 2030, lo spazio dedicato ad approfondire le attività messe in campo dall?Enpacl per favorire lo sviluppo della professione e l?evoluzione del sistema pensionistico, e gli appuntamenti dell'Agorà in Libreria, dedicata alle risposte ai quesiti e al confronto con gli autori dei Manuali realizzati dalla collaborazione tra la Fondazione Studi e Teleconsul editore.

Numerosi i temi oggetto di discussione nell'Aula dell'ente di previdenza: dalla parità di genere per le nuove regole elettorali per le prossime elezioni Enpacl alle iniziative di welfare per lo sviluppo della professione, passando per le riflessioni sull'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, gli investimenti esg per gli iscritti e i servizi di welfare digitale come la nuova piattaforma 'Fare rete per i consulenti del lavoro'.

Al centro dei confronti dell'Agorà, invece, il ruolo dei professionisti intermediari nella crisi d?impresa, nel processo tributario e negli strumenti deflattivi del contenzioso; il welfare aziendale previdenziale; la compensazione dei crediti; la normativa antiriciclaggio; gli orientamenti giurisprudenziali sui licenziamenti; la riforma del lavoro sportivo e tanto altro