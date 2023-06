Lavoro: consulenti, online i programmi Aula diritto e laboratori del Festival 2023

Roma, 14 giu. (Labitalia) - Sono online sul sito del Festival del lavoro (https://www.festivaldellavoro.it/), organizzato dal Consiglio nazionale dell?ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi consulenti del lavoro che si terrà a Bologna dal 29 giugno al 1° luglio, i programmi dell?Aula del diritto e dei laboratori. Numerosi i temi oggetto di discussione per gli esperti del diritto: dalla negoziazione assistita in materia di lavoro alle prospettive di welfare aziendale, passando per il lavoro a termine, le misure riorganizzative della crisi d'impresa fino ai green jobs e alla certificazione della parità di genere, senza dimenticare il confronto con gli ispettori del lavoro.

Un intero spazio sarà dedicato, invece, alla modalità più esperienziale del Festival del lavoro: i laboratori. Un momento di condivisione in cui, partendo da casi e criticità reali, si ragionerà sulla possibile soluzione da adottare assieme agli esperti della Fondazione studi consulenti del lavoro. Al centro dei confronti temi d'attualità e di nicchia, non solo giuslavoristici, che spazieranno dal rapporto tra legge e contratto collettivo alla certificazione Asse.Co., dalla gestione del licenziamento disciplinare ai ricorsi amministrativi Inps.

Per partecipare alla tre giorni è necessario iscriversi sul sito del Festival, partecipando così alla raccolta fondi per sostenere i colleghi dell'Emilia-Romagna colpiti dall?emergenza alluvioni.