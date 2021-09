Lavoro: Contacta Pharmacy cerca 25 figure senior per la rete vendita

Milano, 22 set. (Labitalia) - Contacta Pharmacy rafforza la rete vendita e cerca almeno 25 figure senior commerciali che provengano dal settore digitale e farmacia. La start up che ha sviluppato un'app ed una serie di servizi per la farmacia. Oltre all'app, che consente un dialogo diretto con i propri clienti, la farmacia ha la possibilità di effettuare le consegne dei prodotti a domicilio, la digitalizzazione del proprio magazzino, la gestione delle campagne di promozione, la disponibilità di servizi con l'Atme della telemedicina. In questo modo la farmacia diventa un vero e proprio hub di servizi sanitari ed un vero punto di riferimento per i cittadini.

"Abbiamo concluso la prima fase della selezione della rete vendita - ha detto Luigia Latorre, responsabile Hr di Contacta Pharmacy - anche grazie al successo che abbiamo riscontrato alla fiera di Cosmofarma e già stiamo pensando ad un'ulteriore ricerca per completare la rete e per acquisire professionalità senior".

Con la ricerca di queste 25 figure si avvia la fase finale di reclutamento delle figure commerciali senior e responsabili di Area soprattutto concentrati nel Triveneto, Lombardia, Emilia Romagna, Sud ed isole. Ad oggi Contacta Pharmacy conta 40 figure di consulenti commerciali provenienti prevalentemente dal settore digital e dal mercato del pharma e cosmesi.

Il progetto Contacta Pharmacy prevede la digitalizzazione delle farmacie per renderle punti di riferimento nei servizi al cittadino, mettendo al riparo le imprese dalla concorrenza delle grandi piattaforme che stanno cercando di conquistare quote di mercato anche in Italia. Contacta Pharmacy, spinoff di Contacta Group Srl è dedicata alla farmacia che introduce sul mercato soluzioni digitali innovative e un modello commerciale nuovo che coinvolge distributori, istituzioni e l'intero indotto integrando off-line e on-line. (https://contactapharmacy.it/).

La Farmacia 4.0 di Contacta Pharmacy non si riferisce ad una singola e rivoluzionaria tecnologia abilitante, ma ad un bundle di tecnologie che, grazie ad internet, si adattano a seconda delle esigenze del Farmacista facilitando le interazioni con il mondo dell'industria del farmaco e del suo indotto che include distributori intermedi, medici di base, Veterinari e strutture sanitarie specializzate.

In chiave omnichannel Contacta Pharmacy mette a disposizione del farmacista una serie di soluzioni e un team di professionisti digitali conoscitori del mercato della distribuzione del farmaco. La soluzioni entry level è la piattaforma mobile "Pharma.", scaricabile in store Ios e Android è dedicata al singolo farmacista, integrabile ad un servizio di consegna del farmaco attraverso accordi con aziende di delivery è progettata per attivare servizi di telemedicina e un innovativo servizio di banking interno progettato per il farmacista, oltre all'attivazione di connessioni dirette con i medici e specialisti.