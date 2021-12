Lavoro, fioccano le offerte: quasi 10mila in turismo, ristorazione, gdo e retail

Roma, 1 dic. (Labitalia) - La stagione calda per le professioni del periodo più freddo dell'anno è arrivata! Le evidenze emergono dal consueto osservatorio InfoJobs professioni invernali, stilato dalla piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online. Nel periodo ottobre-novembre 2021 le offerte presenti sulla job board nei settori turismo e ristorazione e commercio, gdo e retail, tradizionalmente impattati dalla stagione invernale, si attestano su quasi 10.000.

Ripresa, crescita e consumi, queste le speranze che danno il via alla stagione che prevede l'impennata di acquisti per le festività natalizie, weekend e vacanze fra le nevi in hotel o resort e i ritrovi con amici e parenti. In questo scenario ancora incerto, con l'uscita dalla pandemia ancora lontana ma allo stesso tempo una previsione di minori restrizioni rispetto allo scorso anno, il mercato del lavoro sembra ottimista: turismo e ristorazione esplodono con +133% sullo stesso periodo 2020 (dato che conferma la ripartenza del settore evidenziata già tra aprile e giugno 2021 con +97% sul 2020), ma anche commercio, gdo e retail è in crescita (+2,4%).

Secondo Filippo Saini, head of job di InfoJobs "stiamo chiudendo un anno complesso dal punto di vista del mercato del lavoro, con forti segnali di ripresa ma allo stesso tempo grande incertezza per il futuro, dovuta anche a dinamiche completamente nuove. Segnali positivi arrivano dai dati della nostra piattaforma rispetto a una stagione invernale che sembra ripartire e affrontare con tenacia l'attualità, nonostante le difficoltà. Le aziende stanno mettendo in campo tutte le energie necessarie per superare gli ostacoli e come InfoJobs vogliamo essere ancora una volta al loro fianco con quello che sappiamo fare meglio, dare valore al loro lavoro e far incontrare domanda e offerta", spiega ancora.

Analizzando le offerte presenti in piattaforma, InfoJobs ha classificato le professioni più cercate nei due settori di riferimento. Al primo posto in turismo e ristorazione gli addetti alle pulizie, dal 2020 una figura sempre più importante a seguito delle nuove disposizioni di sanificazione da attuare sia in strutture turistiche che nella ristorazione. Al secondo posto, troviamo addetti alla ristorazione, seguita da altre figure più specializzate e sicuramente chiave in questa stagione dell'anno: cameriere, barista e cuoco. Questi ruoli prevedono non solo competenze ed esperienze specifiche, ma anche la disponibilità a spostarsi, per il periodo dell'incarico, in Italia o all'estero.

In pole position per commercio gdo e retail, la professione di addetto alle vendite, posizione ricercata in diverse categorie merceologiche: dal classico giocattolo, passando per bellezza, moda e accessori, gioielleria e molte altre. Stessa situazione per la figura di Promoter, che occupa la seconda posizione. Proseguendo nella classifica al terzo posto incontriamo gli store manager, responsabili della gestione di negozi o corner di grandi magazzini, fondamentali per gestire al meglio la stagione più importante dell'anno. Al quarto posto il macellaio, figura immancabile nei reparti gastronomia presi d'assalto a dicembre, per finire con addetti magazzino e scaffalisti in quinta posizione, fondamentali per garantire rifornimento e gestire lo stock.

Nonostante la stagione stia per iniziare -o sia già iniziata, ad esempio nella gdo- attualmente ci sono quasi 6500 offerte attive solo in questi due settori ed è possibile trovare diverse posizioni la cui ricerca è ancora aperta, come il facchino in hotel di lusso a milano, con esperienza pregressa e conoscenza dell'inglese; gli immancabili animatori turistici per villaggi in italia e all'estero, la beauty consultant per beauty corner a Roma, ma anche addetti al confezionamento pacchetti, personale per un parco tematico nel veronese e perfino un ausiliario della sosta in Val d'Aosta!