Lavoro. I manager lombardi incontrano l’innovazione tecnologica per gestire al meglio aziende e imprese nel segno della transizione digitale

(Adnkronos) - Scarpa: ?Un?occasione per comprendere come il futuro delle imprese del terziario lombardo dipenda sempre più dalla capacità di fare innovazione e integrazione tra tecnologia e capitale umano?.

Milano, 5 luglio 2023 ? Conoscere di più le potenzialità offerte dal digitale, scoprire come gestire al meglio la mole rilevante di dati e informazioni presenti in azienda e integrarli nei processi produttivi, passando per le tante opportunità offerte dalla tecnologia per innovare processi produttivi, prodotti e servizi sempre più smart e digitali sino alle nuove frontiere della cybrsecurity, oltre a condividere le modalità con cui portate e far crescere l?innovazione in azienda. Di questo e molto altro si è discusso, ieri martedì 4 luglio, a Innovation Experience, l?incontro che ha messo a confronto oltre 60 manager provenienti da tutta la Lombardia con Alfonso Fuggetta, CEO e direttore scientifico del centro di innovazione digitale Cefriel, e il suo team di esperti.

Una giornata di confronto tra mondo dell?impresa e della ricerca resa possibile grazie alla collaborazione tra Manageritalia Lombardia (l?Associazione di dirigenti, quadri ed executive professional del terziario che associa oltre 22.000 manager) e Cefriel, fondato nel 1988 e che oggi include tra i propri soci anche l?Università degli Studi di Milano, l?Università degli Studi di Milano-Bicocca, l?Università degli Studi dell?Insubria, la Regione Lombardia e numerose aziende multinazionali con l?obiettivo di coniugare innovazione a formazione e ricerca per realizzare e sviluppare prodotti, servizi e processi digitali ad altro tasso tecnologico.

?L?innovazione, sia essa declinata in nuovi processi produttivi, prodotti o servizi, rappresenta sempre di più l?asset su cui si baserà la concorrenza nelle economie avanzate. Per questo motivo è fondamentale per i manager non solo conoscere l?evoluzione della tecnologia ma soprattutto saper declinare e inglobare l?innovazione all?interno dell?impresa, diventando essi stessi innovatori all?interno delle proprie realtà aziendali? così commenta Paolo Scarpa, Presidente di Manageritalia Lombardia che prosegue: ?Momenti di confronto e incontro tra ricercatori e manager, come quello di oggi, sono fondamentali per ampliare le competenze di tutti noi affinché la tecnologia non crei più timori o ansime ma anzi diventi un vero elemento facilitatore e di integrazione tra l? innovazione e il capitale umano?.

?Bisogna ripensare le aziende in chiave digitale ? commenta Silva Pugi, coordinatrice del Gruppo Innovazione di Manageritalia Lombardia - non basta comprare un nuovo software ma serve ripensare prodotti, processi, business model. Cefriel ci ha dato l?opportunità di parlare non di tecnologia ma di soluzioni direttamente applicabili nella gestione d?impresa?.

?Questa occasione di incontro e confronto con i manager lombardi ? afferma Alfonso Fuggetta, CEO e direttore scientifico Cefriel ? è stata preziosa: abbiamo riflettuto insieme sul senso di urgenza che ogni impresa dovrebbe avvertire in merito all?innovazione digitale. Le sfide che le imprese sono chiamate ad affrontare oggi sono molteplici e complesse. In Cefriel, da oltre trent?anni, lavoriamo a progetti di innovazione digitale con imprese e pubbliche amministrazioni, trasferendo le conoscenze, le competenze e i processi necessari ad acquisire la capacità di innovarsi continuamente in modo autonomo?.

Obiettivo dell?incontro è stato quello di far comprendere ai manager come il futuro delle aziende dipenda sempre di più dalla capacità di innovare prodotti e servizi nonché dal gestire la trasformazione digitale, utilizzando al meglio le nuove tecnologie e integrandole con i processi produttivi e con il capitale umano soprattutto nel settore del terziario. La giornata ha voluto, inoltre, favorire il contatto tra manager e l?ecosistema dell?innovazione supportando tutti quei dirigenti e manager che vogliono fare innovazione, con un focus specifico sull?open innovation (collaborazione tra aziende consolidate e startup) e sulla promozione della figura ?manager mentor di startup? (favorendo l?inserimento delle esperienze e competenze manageriali nelle giovani aziende innovative).

Infine presso gli spazi della demo room, i manager hanno potuto toccare con mano alcuni dei progetti innovativi realizzati da Cefriel insieme alle imprese in questi ultimi anni: il frigorifero intelligente di Coca Cola, la bilancia smart per la donazione del sangue di Delcon (premiata anche con il Compasso d?Oro 2022), la boa intelligente che, grazie alla intelligenza artificiale, riesce a mappare i fondali marini.

Il Gruppo Innovazione di Manager Manageritalia Lombardia è attivo dal 2017 per mettere a disposizione di tutti gli associati occasioni di confronto e approfondimento sul tema dell?innovazione e della ricerca. Favorendo incontri, eventi, visite i centri dell?innovazione (incubatori d?impresa, innovation hub, centri ricerche ecc?) oltre a promuovere incontri tra manager e aziende innovative facilitando occasioni di networking per la community di chi vuole fare innovazione per far crescere le imprese del territorio.

MANAGERITALIA LOMBARDIA (www.manageritalia.it) - Associazione Lombarda dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato associa oltre 22.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. L?Associazione lombarda, insieme ad altre 13 Associazioni dislocate sull?intero territorio nazionale e una dedicata agli executive professional, fa capo a Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) che rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Oggi Manageritalia associa oltre 41.000 manager in Italia.