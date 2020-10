Lavoro: Ied, piattaforma video-colloqui Visiotalent per Career Fair 2020

Roma, 7 ott. (Labitalia) - Oltre 2000 candidati, tra diplomandi e Alumni delle sedi italiane del network Ied, da oggi potranno completare la propria presentazione avvalendosi di Visiotalent, la piattaforma di video colloquio on-demand di CleverConnect, per presentarsi alle aziende partner ed ambire ad arrivare alla selezione finale per incontrare live più di cento hr di importanti brand internazionali. Nasce così la collaborazione tra CleverConnect Italia e l’Istituto Europeo di Design, che in occasione dell’edizione 2020 della Ied Virtual Career Fair lavoreranno insieme per aiutare i candidati a trovare le migliori opportunità grazie a un’esperienza di selezione unica, innovativa e, soprattutto, oggi 100% digitale.

"In un momento storico in continua evoluzione, la rivoluzione più sostanziale portata dall’innovazione tecnologica è sicuramente quella di supportare ed alimentare lo sviluppo di una rete di relazioni valoriale", dichiarano Clelia Bergna, responsabile career service & coordinamento Career Italia ed Elena Sacco, Ied alumni relations director. "Obiettivo primario di Ied è da sempre quello di mettere in contatto la propria community di giovani talenti creativi con il mondo professionale mediante un processo di selezione one to one, rafforzando quindi le relazioni del network Ied Alumni con le aziende, che oggi attraverso una piattaforma dedicata abbraccia 100.000 ex-studenti Ied nel mondo e li mette in contatto tra loro e con le aziende", continuano.

Al fine di connettere il proprio network di diplomandi e Alumni con le aziende, Ied ha ospitato sul portale Ied Alumni l’accesso alla piattaforma Visiotalent, per permettere ai candidati di registrare il loro videocolloquio in modo semplice e veloce.

Dal primo al 18 ottobre, invece, Ied Career Service e le aziende partner avranno modo di visionare tutte le presentazioni, pre-selezionare i profili più interessanti. Un progetto ambizioso e un evento innovativo, che si concluderà con 5 giorni di colloqui live dal 19 al 23 ottobre. Gli Hr manager avranno quindi l’opportunità di sperimentare il videocolloquio come mezzo per testare la personalità, la motivazione e le soft skill dei candidati. E non solo, ai candidati selezionati, che si sono distinti nella loro presentazione iniziale, le aziende invieranno sempre attraverso Visiotalent un invito per partecipare a una live interview. "La collaborazione tra Ied e CleverConnect -afferma Viviana Rigo, business developer manager di CleverConnect Italia- ha reso possibile la formazione di oltre 2000 studenti e, grazie alla nostra tecnologia, il matching con le numerose aziende che hanno risposto al nostro invito".

Accenture, Corriere dello Sport, Fandango Club, Hearst Group, Ikea, Max Mara Fashion Group, Piaggio Group, Pininfarina, Publicis Groupe, PwC Italy, Tod’s, Ubisoft e Universal, sono solo alcune delle prestigiose aziende che hanno già accettato l’invito di Ied e CleverConnect Italia, per conoscere i candidati attraverso il videocolloquio on-demand e live e cercare i futuri talenti da inserire nei loro team. Per prepararsi a questa nuova sfida e presentarsi al meglio davanti alla telecamera, CleverConnect Italia ha organizzato quattro giornate di training, in italiano e in inglese, in cui i ragazzi hanno preso confidenza con il videocolloquio on demand, hanno scoperto tutte le funzionalità di Visiotalent e hanno avuto modo di fare domande e comprendere più da vicino l’importanza di una presentazione vincente per entrare nel mondo del lavoro. Il cuore pulsante di questa iniziativa è la condivisione di intenti tra CleverConnect Italia e Ied, come sottolineano ancora una volta Clelia Bergna e Viviana Rigo, a favore di uno sviluppo innovativo e digitale delle attività di placement per i giovani.

"La collaborazione con CleverConnect -conclude Bergna- ci ha aiutati a concretizzare un’esigenza di confronto che è centrale nell’attività di Career Service, in un momento che costringe alla distanza fisica. Il tool Visiotalent ha permesso di agevolare l'incontro dei nostri studenti con il mondo business, mettendo in risalto le competenze trasversali e l’unicità di ciascun candidato". "Quando ho conosciuto Clelia -racconta Rigo- ci siamo subito rese conto di avere un obiettivo comune: aiutare le persone a crescere personalmente e professionalmente. I nostri ruoli ci hanno offerto la possibilità di concretizzare questo obiettivo in un evento dedicato ai giovani. L'ambiente di lavoro in cui viviamo è caratterizzato da continui cambiamenti e la preparazione unita alle soft skills diventano fondamentali".