Lavoro: Inca Cgil, dibattito su cittadinanza digitale per il welfare del futuro

Roma, 18 giu. (Labitalia) - Cittadinanza digitale per il welfare del futuro, è il tema al centro del dibattito promosso da Inca nazionale, che si svolgerà il 23 giugno prossimo, a partire dalle 15, nell'ambito delle Giornate del lavoro della Cgil, dedicate alla tutela individuale. Lo scopo è quello di rafforzare l'impegno del sindacato e del suo patronato affinché il processo di digitalizzazione delle procedure per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali e socio assistenziali si trasformi in una opportunità preziosa per ridurre le disuguaglianze, che la pandemia ha ulteriormente enfatizzato.

All'iniziativa, che si potrà seguire in diretta su collettiva.it e facebook nel rispetto delle norme anticovid, parteciperanno in presenza nello studio allestito per l'occasione a Roma, presso il centro congressi Frentani, Tommaso Nannicini, presidente della commissione parlamentare di controllo degli enti previdenziali e Michele Pagliaro, presidente di Inca, mentre interverranno in collegamento i presidenti di Inps e Inail, rispettivamente Pasquale Tridico e Franco Bettoni.

Per dare pieno sostegno alle ragioni che sono alla base di questo dibattito, durante l'iniziativa saranno trasmesse alcune video interviste con gli operatori e le operatrici del patronato della Cgil, i quali anche durante il lockdown hanno continuato a lavorare per garantire a tutti i cittadini di poter accedere alle misure di sostegno al reddito e di welfare, che il governo ha messo in campo per far fronte all'emergenza sanitaria.