Lavoro, Mastrandrea (Groupama): 'Serve nuovo equilibrio tra tempi, luoghi e strumenti'

Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Allo scoppio della pandemia "eravamo pronti dal punto di vista culturale e organizzativo a lavorare fuori ufficio. Avevamo anche gli strumenti per lavorare da remoto ma non sarebbe bastato senza una cultura interna diffusa sul tema. E avevamo anche appena adottato microsoft Teams. Ma non si è mai pronti abbastanza. Abbiamo tutti lavorato da remoto in un modo che non conoscevamo e non è stato semplice. Oggi invece serve un nuovo equilibrio". Così Francesco Mastrandrea, chief information officer Groupama Assicurazioni.

Mentre oggi, continua, "serve nuovo equilibrio per le persone e per il funzionamento dell'azienda. C'è un tema di luogo, di tempi e di strumenti. Tutti devono poter lavorare in modalità indifferente da casa, dall'ufficio e da qualsiasi luogo. E i tempi devono tornare a essere umani, giornate di riunioni andavano bene nell'emergenza, non ora", conclude.