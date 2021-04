Lavoro: on line ultima tappa 'Generazione Legalità', gioco promosso da Cno Consulenti

Roma, 23 apr. (Labitalia) - Ancora pochi giorni per partecipare al gioco digitale "Generazione Legalità". L'iniziativa è promossa dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro che il 23 marzo ha inaugurato il "Mese della Legalità: dal salone dello Studente al Festival del Lavoro" con seminari, confronti e un videogioco digitale composto da cinque livelli. Il superamento dei primi quattro livelli garantisce l'accesso alla missione finale, on line il 26 aprile su www.festivaldellavoro.it.

In palio ci sono tre borse di studio da 500 euro, consulenze per il proprio curriculum vitae e tanto altro. In collegamento con il conduttore radiofonico Pif, la premiazione si terrà durante la seconda giornata del Festival del Lavoro, in programma il 29 aprile a partire dalle ore 10:00, e sarà possibile seguirla sul sito della manifestazione.

"Generazione Legalità" nasce nel 2019 nella forma di gioco da tavola e come strumento interattivo per accompagnare l'orientamento professionale degli studenti. Nel 2021 si trasforma in versione digitale sempre con l'obiettivo di dare un ruolo attivo ai giovani e farli avvicinare ai temi della legalità.