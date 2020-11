Lavoro: QuoJobis cerca personale specializzato nell'Information Technology

Roma, 17 nov. (Labitalia) - In questi tempi di rapidissima crescita della digitalizzazione in tutti i settori stanno aumentando le ricerche di personale con alta specializzazione in Information Technology. In linea con questa tendenza QuoJobis è stata incaricata di ricercare profili specializzati da aziende operanti nei settori: Digital/Video/Multimedia Communication, Progettazione e Customizzazione Software Area Knowledge Risk And Compliance Solutions, Progettazione Hw/Sw Area Gestione Del Suono/Gestione Dati/Termoregolazione.

Nello specifico si sta ricercando: Digital Art Director - E-Commerce, Web And App Area, Ingegnere Gestionale sede di lavoro: Riccione, Product Manager sede di lavoro: Rimini, Analista Programmatore Senior - Asp.Net/Asp.Net Core - Microservizi sede di lavoro: Legnano, Ingegnere Audio, Sales Engineer, Firmware Developer, Developer (Linguaggi C & Linguaggi ad Oggetti) sede di Lavoro: Marsciano (Pg). Si offre inserimento a tempo indeterminato full-time con inquadramento e retribuzione in linea con le capacità e le esperienze effettivamente maturate.

Per approfondire i dettagli delle ricerche è sufficiente collegarsi al sito www.quojobis.it nella sezione Trova lavoro. Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv, corredato di foto, a technology@quojobis.it indicando in oggetto la posizione e la sede per cui ci si candida. Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi.